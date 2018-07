¿Por qué ir a una carrera requiere un ritual de maquillaje más difícil que salir a cenar?

Afortunadamente hoy en día todo eso está cambiando. La mujer “bella” de hoy es una mujer guerrera, fuerte, que se atreve con todo, y que esa seguridad en símisma y esa fortaleza es lo que la hace atractiva.

Así, y con esta nueva visión del mundo y de la belleza, las mismas marcas están cambiando su forma de dirigirse al mundo. Las modelos de ropa deportiva ahora son personas mucho más reales, de las que te imaginarías realmente sudando en un gimnasio, y no durmiendo 12 horas al día y comiendo poco.

Incluso las firmas de moda más importantes ya se han dado cuenta, no hay más que ver una de las últimas campañas de Chanel, en la que las modelos, vestidas de traje de chaqueta, posan corriendo y en zapatillas y en un improvisado gimnasio donde las modelos se han vestido las prendas más exquisitas para batirse en duelo en un ‘ring’ de boxeo.

Y con todo esto, lo que también está cambiando es cómo nos preparamos para hacer deporte. Si bien hace años aprovechábamos las camisetas que nos regalaban con cualquier marca de ron, bajábamos al gimnasio sin lavarnos la cara, y esperábamos a después de una carrera para lavarnos el pelo… hoy, para muchas de nosotras, ir a una carrera requiere un ritual casi más complicado que salir a cenar.

Ya no vamos con la cara lavada, usamos una BBcream que dé color a nuestra piel; ya no vamos sin duchar, sino que hasta nos echamos colonia, y, por supuesto, el pelo limpio y arreglado con una coleta para sentirnos más guapas.

Y es que salud, deporte y belleza son temas que están íntimamente relacionados por un denominador común que es sentirse bien. Pero la clave, y en lo que creo que reside la importancia, es la coletilla de sentirse bien con uno mismo. Cuando te sientes seguro, tu motivación aumenta, te sientes más capaz e incluso aumenta nuestro rendimiento en la práctica deportiva.

Hoy en día esto es una realidad de la que nadie quiere quedarse fuera. Lo importante no es estar más o menos delgada, ser mas o menos alta, rubia o morena, sino estar saludable. Lo que se lleva es no sólo hacer ejercicio, sino enseñar que haces ejercicio.

Así las modelos suben a Instagram sus rutinas de ejercicios, las actrices cuelgan fotos en el gimnasio y todo aquel que se precie muestra su cara más fit en las redes sociales.

Y esto no es sólo extensible a la gente famosa, sino que lo más bonito es que hay colectivos enteros de gente que no sale en los medios de comunicación, que se comunica y relaciona a través de las redes sociales compartiendo sus rutinas de entrenamiento.

No sé lo habéis visto, pero este mes de febrero está siendo un mes muy activo en este sentido. Desde mi blog Inspirafit e Instagram (@pau_inspirafit) he lanzado un reto que consiste en una adaptación paso a paso al mundo del fitness. Lo he llamado Febrero Inspira Fit, y cada día explico un ejercicio, y la gente lo prueba y sube sus fotos haciéndolo. Es increíble ver que ya hay más de 600 fotos con el hashtag #FebreroInspiraFit; fotos en las que madres, chicas jóvenes, gente de mayor edad, etc. se animan a unirse a esto de la vida saludable.

¿Vas a ser uno de ellos?