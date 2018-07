¿Por qué el creador de Facebook hace running siempre con la misma camiseta?

En la moda se suele decir que la clave es no repetir demasiado, una corriente que se ha sumado a la moda runner. Pero nos topamos con personajes que extienden una nueva tendencia, usar siempre la misma ropa.

Más y más prendas. Las marcas de deporte ya se las han apañado para que no tengamos excusa a la hora de escoger ropa para correr. Pero en esta ocasión voy a ir al otro extremo ¿Cuál es la importancia de tener un armario monótono? Y para ser más concretos ¿Por qué el creador de Facebook Mark Zuckerberg usa la misma camiseta para todo, incluso para salir a correr?

“La verdad es que quiero tomar la menor cantidad de decisiones posibles y sólo dedicarme a las que se relacionen con servir a esta comunidad de la mejor manera”. Esta es la respuesta de Zuckerberg ante la pregunta de porqué hace uso siempre de la gama cromática de grises y vaqueros para vestirse. Una tendencia a la que no solo recurre para sus looks diarios, si no que también forma parte de su atuendo habitual para salir a practicar running, el uso de la misma camiseta gris.

Esta tendencia de vestir de forma monótona podría traducirse en aburrido, en una escasez de ropa y en barato ¿por qué comprar más si siempre uso lo mismo? Tan solo con cubrir los siete días de la semana podría ser suficiente ¿no?

Pero lo cierto es que parece no serlo para el creador de Facebook. Él mismo asegura tener 100 chalecos de cashemer, poleras de cuello alto, pantalones de gimnasia, medias y zapatillas. A simple vista un ropero completo liderado por el color gris.

Voy a recurrir a otro de los argumentos lanzados por Zuckerberg, quien aseguraba que este tipo de pequeñas elecciones, como escoger qué prenda usar para salir a correr, generan un gasto energético.

Mirándolo así, los corredores ya tienen suficiente con su gasto de energía en carrera como para ya sumarle un mayor consumo en el momento de decisión de una camiseta u otra. Parece una decisión efectiva.

Vestir igual, una marca personal

Lo cierto es que si nos fijamos, más allá de la teoría de Mark Zuckerberg, vestir igual forma parte de una marca personal, una especie de uniforme. Parece que algo está cambiando y ahora el reto de vestir igual cada día de la semana está convirtiéndose en una nueva “no moda”.

Salir a entrenar, acudir a una carrera, subir fotos a tus redes sociales… todo ello haciendo uso del mismo ‘atuendo runner’ se convertirá en una práctica habitual a ojos del exterior ¿no estás creando una marca personal?

Vestir igual ¿un dolor de cabeza menos?

El mundo de la moda es un claro terreno de nadie, pero lo cierto es que si nos centramos en las marcas de deporte, ellas ya se las ingenian para que de alguna manera u otra hagamos uso de nuestra tarjeta de crédito y queramos tener en nuestro armario una larga fila de perchas con mallas negras, tomando como ejemplo el uso del clásico negro, tan presente en el running.

Llegado a este punto y siguiendo con el mismo ejemplo ¿crees que todas las mallas negras son iguales? El uso del mismo look para correr puede traducirse en menos complicaciones, pero ¿realmente te estás quitando un dolor de cabeza al tener que escoger entre un largo número de mallas negras?

Mark Zuckerberg asegura que homogeneizar su ropa le ayuda a consumir menos energía. Entonces, no supondrá un quebradero de cabeza escoger entre una malla negra efecto compresivo, efecto push-up, tejido impermeable… ¿o el lío es mayor?