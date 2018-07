Qué hacer con el dorsal y otras cinco preguntas que te harás antes de un triatlón

Me pongo en el pellejo de un triatleta con poca experiencia en este deporte y son muchas las dudas las que supongo se le vendrán a la cabeza. Aquí daremos respuestas a varias de ellas.

- ¿Entreno las transiciones? Sí. Como todo, tendrás que probar las cosas antes de ponerte en la línea de salida. Practica los cambios de nadar a bici y de bici a correr. Prueba a quitarte el neopreno después de nadar rápido, practica a saltar sobre la bici o al menos montarte en ella con las zapatillas puestas en los pedales, prueba a quitarte las zapatillas de bici en marcha y practica a bajarte de la bici sin tener que parar en seco.

- ¿Llego al lugar de la carrera con antelación? Sí, y con bastante (mínimo 1h30´ antes). El triatleta previo a una carrera tiene que preparar demasiadas cosas. Coger dorsal, preparar todo el material y lo ideal si vas con suficiente tiempo ver el circuito de bici, pasar el control de material, colocar todo en tu sitio dentro del box, ponerte el neopreno en caso de que esté permitido…

- ¿Dónde dejo todas mis cosas mientras estoy compitiendo? A veces vamos solos a una prueba, o no quieres dejarle a la persona que te acompaña todo el material que llevamos a un triatlón. Sea una de estas dos razones u otra, ya sabrás que no estará permitido dejar ni ropa ni ningún material que no vayamos a utilizar durante el triatlón en la zona de box. Así que no olvides llevar todas tus cosas a la zona habilitada para ello.

- ¿Qué hacemos con el dorsal? Actualmente la normativa prohíbe llevar el dorsal en el segmento de natación, por lo que nos lo tendremos que pones antes de salir de la T1 (tendremos todo preparado junto a la bici, poniendo el dorsal con unos imperdibles en una goma elástica), estando visible por detrás durante el segmento de bici, y visible por delante en el segmento de carrera a pie.

- ¿Es necesario federarse para competir en un triatlón? No, al menos para competir en triatlones populares, ya que podrás federarte por un día pagando un suplemento en la inscripción. Aun así, piénsate seriamente el federarte y sacarte la licencia por un año, puesto que aparte de que te saldrá más económicas las inscripciones y de que podrás competir en pruebas a nivel Nacional, dispondrás de un seguro ante posibles lesiones o accidentes.

- Si mi objetivo es hacer un IronMan ¿Compito antes algún triatlón de menor distancia? Por supuesto. Hay ocasiones que me llegan casos de deportistas que nunca han hecho un triatlón, que tienen como objetivo terminar un IronMan, y ni se plantean realizar antes pruebas de menor distancia. Diría que es necesario llevar una progresión, y no realizar un triatlón de larga distancia si no has probado anteriormente uno de media distancia, al igual que no me plantearía hacer un distancia olímpica si no he probado la distancia sprint.

Seguramente habrá alguna cuestión más que te hayas planteado si estás empezando en esto del triatlón, pero al menos espero que haya resuelto alguna de tus dudas. No olvides que aunque este deporte parezca duro y poco accesible para el deportista popular, no es así, y podrás comprobarlo acercándote a cualquier triatlón popular.