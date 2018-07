¿Por qué hay un boom también en el mundo del triatlón?

El triatlón engancha, y eso no lo digo yo, lo dice la cantidad de deportistas que se están pasando a este deporte, y la cantidad de participantes que llenan la mayoría de las pruebas que se organizan por toda la geografía española.

Pero, tenemos que tener cuidado, puesto que únicamente solo algunos afortunados pueden decir que viven del triatlón y que por consiguiente, sus vidas giran en torno a este deporte, dejando de lado muchas cosas para poder llevar el duro entrenamiento diario que se requiere para estar en el más alto nivel.

En cambio, el deportista popular, debe de jugar con la baza de optimizar su tiempo disponible para entrenar, para compatibilizar correctamente este tiempo de entrenamiento con las tareas habituales que todos tenemos como pueden ser el trabajo, la pareja, el estudio…

Si realmente somos capaces de integrar en nuestro día a día el tiempo de entrenamiento, sin tener que dejar de lado nada importante, sin duda será la clave para poder desconectar, disfrutar y darle continuidad a la práctica de este deporte.

Al igual puede pasar cuando nos fijamos objetivos o marcas a batir. Antes de ello tendremos que pensar y decidir cuánto tiempo vamos a dedicarle al entrenamiento, porque evidentemente, con un entrenamiento diario adaptado a ti iremos mejorando, pero si tenemos prisas por ver mejoras o incluso si nos ponemos un listón de mejora excesivamente alto imposible de conseguir a causa del tiempo que le dedicamos al entreno (normalmente escaso), podemos llegar a desmotivarnos.





Por poner un ejemplo algo general, pero que nos puede ayudar a entender esto, podemos decir que si soy un triatleta que tiene un nivel medio de natación y algo de experiencia, y quiero mejorar mis marcas, pero le dedico 2 días a la semana de entrenamiento en la piscina, y unos 2000 metros cada día, tendremos complicado llevar a cabo esa mejora, puesto que al tener un cierto nivel y experiencia, necesitaremos para mejorar más sesiones y más metros.

Posiblemente pensaremos que es poco entrenar dos días de natación a la semana, pero la mayoría de los triatletas populares solo pueden entrenar (y no siempre) una sesión al día, y no podemos olvidar que somos triatletas, que nuestro deporte lo componen tres segmentos, y que si tenemos tiempo para una sesión diaria, no podremos dedicarle mucho tiempo a cada uno de estos segmentos.

Aunque, no todo va ser negativo, puesto que el triatleta se verá beneficiado del entrenamiento cruzado, de ese beneficio que tendrá el entrenamiento de un segmento en los otros dos, sobre todo a nivel cardiovascular. De ahí que con volúmenes de entrenamiento mucho más bajos de los que pueden hacer deportistas especialistas en uno de los tres segmentos del triatlón, cualquiera de nosotros, beneficiándonos de ese entrenamiento cruzado, podremos llegar a ese nivel, gracias a la transferencia positiva que tendremos con el entrenamiento de la natación, la carrera y la bici.

Con todo esto, lo que intento transmitiros es de la importancia de ser consciente del tiempo que le puedes dedicar al entrenamiento diario, de buscar ayuda en un entrenador si quieres sacarle el máximo partido a ese tiempo y de no machacarse mentalmente con lo que podrías conseguir si pudieses dedicarle muchas más horas al entrenamiento, ya que, a lo único que te llevará es a no disfrutar del tiempo que realmente puedes dedicarle.