¿Por qué el running se ha puesto tan de moda que ya corre hasta tu abuela?

La San Silvestre Vallecana de 2008 contó con 25.000 corredores; la de 2013 con 40.000. Es sólo un dato que refleja el boom por el 'running' que ha sufrido nuestro país en los últimos cinco años.

'Yo empecé a correr en 2010', afirma Raquel M., una palentina de 31 años, ingeniera y afincada en Madrid. "Ha sido uno de los pocos propósitos de año nuevo que cumplí. Tenía compañeros en el curro que habían empezado a hacerlo y me animé. Yo iba al gimnasio porque llevaba tiempo queriendo adelgazar y me pareció que cambiarlo por salir a correr podía ser una buena manera de ahorrar".

El motivo económico es una de las principales razones, según los expertos, que mueven a practicar este deporte. 'Es una actividad fácil y barata', señala Elena G. Grimau, atleta internacional y entrenadora persona. "Lo imprescindible y más costoso son las zapatillas de running, pero luego no necesitas mucho más. Para jugar al tenis por ejemplo, necesitas una raqueta y alquilar una pista. Para montar en bici necesitas muchos complementos que aumentan el coste de la actividad. Salir a correr puede ser caro también, pero tienes la opción de lo barato".

Antonio Pastor forma parte de Personal Running, una empresa de entrenamiento personal que poco a poco ha visto aumentar su mercado gracias a la creciente pasión de correr. 'Es un hecho que en los últimos años el número de personas que practican running se ha multiplicado. Creemos que en gran medida la gente ha tomado conciencia de lo importante que es mantener un estilo de vida saludable y lo importante que es realizar ejercicio para ello', afirma.

Raquel es un ejemplo de ello, asegura que desde que empezó a correr ha comenzado a cuidar más su dieta, además de que ha ganado confianza en sí misma y en sus posibilidades físicas: 'creía que tiraría la toalla nada más empezar pero me fui enganchando, tuve la suerte además de que empecé saliendo a correr con un amigo que me explicaba cuál era la manera más adecuada de correr y me animaba a hacerlo poco a poco para ir ganando resistencia'.

De hecho, entre las otras noblezas que han alzado al running a convertirlo en un deporte de masas, según los expertos, está el hecho de que sea 'una actividad muy fácil y cómoda', afirma Pastor, 'solo te necesitas a ti mismo y unas zapatillas, no hace falta buscar compañeros para crear un equipo, ni reservar una pista… simplemente, te calzas las zapatillas y sales a correr. Si a eso le unimos que una vez que lo pruebas, esto engancha de verdad, se produce el fenómeno social que se ha producido con este boom del running'.

De la misma opinión es Grimau, que entre las virtudes de este ejercicio destaca el hecho de que se pueda hacer 'en cualquier momento y en cualquier lugar, solo o acompañado. Correr es la esencia pura del deporte en el ser humano', subraya.

Eso sí, antes de que te plantes las zapatillas y te lances a correr como un poseso, recuerda hacerlo con una progresión adecuada y asesórate antes sobre la manera idónea de hacerlo. 'Son bastantes los errores que cometen los runners que se inician en esta actividad. La principal de todas es que esto no es una moda, es una actividad y por tanto no es simplemente comprar tus zapatillas color flúor y tu equipación más técnica y echarse a correr. Correr es una actividad muy agradecida y gratificante pero si no se hace bien es también muy lesiva', advierte Pastor.