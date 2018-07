¿Por qué tienes que ir siempre vestida a la moda para correr?

Esto es lo que se lleva. Una frase bastante habitual entre grupos de corredores. Cierto, las modas mueven y en el mundo del deporte, en especial en el running, son destacadamente extendidas.

Mallas largas, piratas, pantalones ciclistas, shorts ajustados, falda pantalón... Correr en top, tirantes.... Apostar por los complementos con manguitos, medias compresivas… Cintas en la cabeza, gorra, visera...

Una lista que parece no tener fin y llena de actualizaciones. Preguntamos, investigamos, probamos… El calor ya está presente y sabemos que cuanto más frescos/as salgamos a correr nuestro cuerpo nos lo agradecerá ¿Corremos como nos da la gana?

Existen algunas prendas que son la discordia para muchos, en concreto me centraré en prendas para mujeres. Tras probar y comentar, he llegado a la conclusión de que muchas de nosotras nos hemos topado con este tipo de problema o más bien, indecisiones.

Empezaré con que nos encanta una pieza de ropa en concreto, pero estamos seguras o creemos saber que no nos queda bien. Paso a detallaros tres tipos de prendas para correr que suelen ser tachadas de más problemáticas, dos de ellas más usadas ahora que llega el buen tiempo, para que después de leerlo podamos decir: ¡Corro como me da la gana!

Las tres prendas runners de la discordia

1.- Shorts ajustados (estilo ciclista): Las piernas llevan la mayor carga de trabajo durante la carrera y es fundamental que vayan cómodas, por lo que la mejor opción son los pantalones cortos.

La tendencia de esta temporada son shorts ajustados estilo ciclista muy cortos. Sí, esos que quedan bien en el maniquí, nos encantan en la fotografía, pero luego nos los ponemos y no paramos de pegarnos tirones para bajárnoslos en plena carrera. O todo lo contrario.

Vamos muy cómodas con ellos, pero pensamos que son excesivamente cortos. Si vamos incómodas ¿por qué pasar un mal rato en carrera solo por ir a la moda? Pasémonos a los pantalones cortos de toda la vida y si por el contrario, estamos encantadas con nuestros shorts ajustados ¿por qué no vamos a usarlos?

2.- Sujetador deportivo: Hay muchos sujetadores deportivos que pasan por ser un top más, con diseños, colores y estampados que nos gustaría enseñar. ¿Por qué no?

Corremos cómodas y encima nuestro cuerpo lo agradecerá con las altas temperaturas. Si preferimos tapar un poco, apostemos por camisetas de tirantes de corte roto a los lados, seguiremos yendo frescas y no dejaremos de enseñar el top que tanto nos encanta.

3.- La camiseta de la carrera: Tenemos una colección de camisetas de carreras que hemos disputado como para montarnos una tienda online.

¿Por qué vamos a comprarnos camisetas para correr? Si nos gusta correr con ellas y encima son de buena calidad ¡que le den por saco a ese amigo que siempre se mete con nosotros!

Al igual que cada vez empiezan a correr millones de personas, porque les gusta, quieren probar, buscan sentirse bien, pasar un buen rato, desconectar o sea lo que sea, ¿por qué vamos a estar sujetos a las modas y al qué dirán de la ropa que llevamos para correr?

No olvidemos que es importante que la ropa transpire y nos sintamos cómodos con ella, el resto… ya decidiremos si queremos ir o no a la moda. Repetir modelito o estrenar uno cada día, porque ¡corro como me da la gana!