¿Quieres saber quiénes son los #instarunneros y cómo unirte a ellos? Aquí tienes las claves

Instarunneros es un grupo de personas que se unen, hace ya más de medio año, y que está en constante crecimiento. Personas de diversas edades, formas de ser y nacionalidades que se han conocido por la red social Instagram. Todas esas personas comparten una gran pasión común: el running, y una misma forma de ver la vida, basada en ambiciosas metas deportivas, que compaginan con su día a día.

Personas cuyo espíritu de sacrificio no tiene medida, que viajan alrededor del mundo para cumplir un sueño y cruzar esa línea de meta después de horas y horas de entrenos, trabajo, sufrimiento y grandes alegrías; personas que se levantan con el sol y nadan a contrarreloj, trabajan, pedalean de cara al viento, estudian, aprueban y aún les queda tiempo para sortear caminos de piedras, para dejar atrás grandes sendas.

Comparten su peculiar forma de ver la vida. Nos motivan.

#Instarunneros se fundó un día en que dos locos de las fotos y el running quisieron hacer una quedada runner de “unos cuantos” en Madrid.

Unos cuantos se convirtieron en más de veinticinco personas intercambiando experiencias en un grupo de Whatsapp, con sus futuras idas y venidas. Y después llegaron las verdaderas quedadas, donde se pusieron cara, excursiones a la montaña, medias maratones en el mar, entrenos, cenas, conversaciones de madrugada, risas, helados, locuras y cañas.

¿Y tú? ¿Eres un verdadero instarunnero?

Mandamientos de un verdadero Instarunnero

1.- Sin foto no hay entreno: haré fotos chulas y capturas de vídeos, las subiré a horas puntas y pondré el hashtag de #instarunneros.

2.- Amaré el running por encima de todos los deportes, aunque también nade, pedalee, haga trail e incluso baile salsa.

3.- Llevaré el móvil siempre cargado, o en su defecto cargador en mano y aunque tenga 500 mensajes, miraré siempre el grupo de Whatsapp.

4.- Seré positivo por encima de todo, no me rendiré nunca, seguiré adelante y si flaqueo, me apoyaré en mis compañeros.

Si tú también quieres compartir este estilo de vida de los runners y unirte a Instarunneros, tu nueva segunda familia puedes hacerlo a través de Instagrama con el hashtag #instarruneros.