Retrorunning: Sandra Corcuera, la cuatro veces campeona mundial de correr hacia atrás

Correr hacia atrás. En eso consiste el retrorunning, una variante del running que ha calado con fuerza en países como Estados Unidos o Reino Unido y cuya popularidad ha ido en aumento en nuestro país de la mano de Sandra Corcuera, cuatro veces campeona del mundo de este deporte.

Una atleta que sueña con encontrar un sponsor que le permita disputar el mundial de Alemania, el próximo mes de julio, así como finalizar una maratón en retrorunning y batir el récord del mundo femenino (4 horas y 42 minutos).

Sandra descubrió el retrorunning por casualidad en 2007. Aquel año se apuntó a una carrera y cuál fue su sorpresa al comprobar que la gente se colocaba de espaldas a la salida. Fueron apenas 1.500 metros, pero los más duros de su vida deportiva.

Aquel fortuito descubrimiento le cambió la vida ya que pasó de desconocer esta modalidad deportiva a convertirse en una de las referencias de este deporte a nivel mundial.

Comenzó por incorporar el retrorunning poco a poco a su rutina diaria de entrenamiento. Apenas 10-15 minutos que consiguieron lo que ni médicos, ni fisios, ni entrenadores habían logrado hasta entonces: que sus continuas lesiones remitieran.

Precisamente éste es uno de los principales beneficios de esta disciplina. Diferentes estudios han descubierto que al correr hacia atrás se reduce significativamente el impacto en una de las articulaciones que más sufren con el running, la rodilla, lo que, a la larga, evita multitud de lesiones.

"Al combinarlo junto a la carrera hacia adelante se consigue una musculatura más equilibrada", explica a Correr y Fitness Sandra Corcuera. "Su práctica no solo disminuye las lesiones, mejora del equilibrio, se consigue un 30% más de gasto calórico y mejora el VO2", añade.

Sin olvidar los beneficios psicológicos que aporta ya que, correr hacia atrás -al igual que introducir series, cuestas, técnica de carrera, etc- puede ayudar a romper con la rutina a la hora de correr.

No obstante, debes saber cuatro cosas a la hora de practicarlo:

1.- Conviene empezar poco a poco, introduciéndolo de manera progresiva en los planes de entrenamiento. Ten paciencia. "Al principio me costó bastante, pero cuando empecé a entrenar en serio en 2011 ya llevaba cuatro años de adaptación y aumentar el kilometraje fue relativamente fácil", comenta esta atleta. "Empecé incluyendo 10-15 minutos en mis rutinas de entrenamiento y este año estoy preparando la media maratón que se disputa en asfalto".

2.- A diferencia del running convencional, correr en un parque no es lo más conveniente puesto que el terreno suele ser irregular y corremos el riesgo de caernos y hacernos daño. Sandra recomienda entrenar en pista de atletismo, "ya que casi todas las pruebas del mundial se disputan en pista. Además, te puedes guiar por las líneas de las calles y apenas te tienes que girar".

Esto no significa que no se pueda practicar sobre otras superficies. Precisamente Sandra, que actualmente prepara su debut en media maratón, se ha visto obligada a hacer muchos entrenos en asfalto. Reconoce que los realiza en polígonos sin mucho tráfico, "donde me guío por las líneas del suelo y donde tengo un equipo de apoyo".

3.- Si buscas un entrenador que te aconseje, no tenemos buenas noticias. La cuatro veces campeona del mundo ha sido autodidacta ya que no ha encontrado a ningún especialista en la materia en España. "Intento fijarme en los vídeos de los mejores atletas del mundo que son los alemanes".

4.- Te costará engañar a algún amigo para que te acompañe. Si en condiciones normales puede ser complicado convencer a alguien para salir a correr en el parque, más difícil es arrastrarlo hasta unas pistas de atletismo y hacerle correr marcha atrás. "Durante una temporada engañé a mi marido pero como él es talonador no se le da bien. Ahora me hace de equipo de soporte", explica Sandra.