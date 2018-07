El running llegó a YouTube: ¡dale a like por todos esos kilómetros!

Está claro que las nuevas tecnologías han convertido nuestra vida en una sucesión de links y likes. No podemos pasar un segundo sin ver quien nos ha escrito, somos reporteros improvisados capaces de contar que pasa a nuestro alrededor y opinólogos de la vida compartida por propios y extraños. Somos más cotillas, sí, pero porque los demás se dejan cotillear.

Aplicado al deporte, el impacto de Internet y las redes sociales ha supuesto una nueva forma de entender la actividad. Si no sales equipado a la calle con cascos, teléfono, reloj GPS y todas las aplicaciones habidas y por haber, parece que no has salido a correr. Todo esto va un paso más allá cuando a todo este conjunto de inventos le sumamos un artilugio que ha cambiado la visión del deporte: la “Action Cam”.

Con la consolidación de las marcas grandes y el surgimiento de alternativas económicas que se acercan por prestaciones a las mismas, ya no es extraño ver “camaritas” en las carreras que cada fin de semana cortan nuestras calles.

Quizá no tengan tanto glamour como los descensos por laderas nevadas o esos saltos imposibles entre riscos, pero el hecho de que exista interés en conocer pruebas a las que pretendes apuntarte o ver desde la comodidad de tu smartphone lo que rodea a las mismas ha convertido a muchos canales de Youtube en una plataforma de entretenimiento para los corredores con más inquietudes.

Como para los gustos hay colores, podemos encontrar alternativas. Correr no es solamente ir del punto A al B, sino que hay muchas cosas detrás: si te interesa conocer las últimas novedades en material, puedes seguir a TrailRunningReview, un canal donde se encargan de gastar a consciencia zapatillas, prendas de vestir y mochilas para que sepas -antes de pasar por caja- lo que te vas a encontrar en tus pies. Del mismo modo, en temas de asfalto RunneaTV pasa revista a toda zapatilla que aparezca por las tiendas.

Si lo tuyo es el trail, quédate tranquilo: CarrerasDeMontana -una de las biblias del gremio- tiene una importante presencia con resúmenes y entrevistas a algunas de las figuras del trailrunning, así como análisis de material.

Sin embargo, si lo que quieres es acercarte a lo que ocurre al otro lado del charco, te recomiendo que sigas a TheGingerRunner: este atleta está presente en prácticamente todas las grandes carreras de montaña en los Estados Unidos y, para más inri, consigue engancharte con cada uno de sus vídeos.

Entre los profesionales también hay quien está enganchado a la camarita: uno de los más mediáticos es Chema Martínez, que nos cuenta como se prepara para sus carreras y, de paso, nos ofrece resúmenes de algunas de las grandes pruebas en las que participa. Quien ahora mismo no para es Pablo Villalobos: el maratoniano ha empezado hace poco su preparación específica para la maratón de Berlín y, si entrena tal y como nos lo muestra, está llamado a estar entre los mejores en la capital alemana.

Está bien hablar de los profesionales del asfalto, pero quienes parten el bacalao en Youtube son los profesionales de las redes: Valentí Sanjuan se ha encargado de contarnos, por activa y por pasiva, como se ha divertido recorriendo el mundo de prueba en prueba. Más orientados a las pruebas de larga distancia, Pitufollow, Victor Tasende o Javier Ordieres te ayudan a entender lo que es correr un Ironman, recorrerte el desierto en bici o pegarte una paliza de cientos de kilómetros.

¿Eres más de la risa? Hay gente que tira del binomio correr y humor: cracks son tipos como ContadordeKM, NosGustaCorrer o CorrerBonito, que con bromas e ironía nos cuentan cómo se toman ellos esto de quemar suelas. ¿Y si a ti no te interesa como corren ellos, sino que quieres saber cómo corriste tú? Sin problema: en RunKM puedes jugar a encontrarte y compartir ese último sprint con todos tus seguidores en las redes sociales.