San Silvestre Vallecana: últimos retoques al plan de entrenamiento

Día 22: Carrera continua. ¿Te ha tocado la Lotería? ¿No? En todo caso, sigue un ritmo medio durante 7 kilómetros, pero acaba realizando seis pequeños sprints con una distancia de unos 40 metros cada uno.

Día 23: Series pista en zona llana. Haz 10 series de 200 metros cada una, descansando la mitad del tiempo que hayas tardado en realizar la serie. Por ejemplo: Si haces los 500 metros en 3 minutos, descansas 1 minuto 30 segundos.

Día 24 y día 25: Descanso activo. Es Nochebuena y Navidad, así que te vamos a dejar que descanses tranquilamente, pero, si puedes, haciendo ejercicios de movilidad articular, estiramientos, sesión de Yoga y actividades de bajo impacto. No te hinches a comer en estas fiestas, o lo notarás. Con moderación.

Día 26: sesión de trabajo de core más sesión de estiramientos

Día 27: Carrera continua lenta. Ya no queda casi nada para la San Silvestre, así que sal a correr durante 1 hora: no mires el reloj, déjate guiar por tus sensaciones y escucha tu cuerpo. Disfruta de la sesión.

Día 28: Estiramientos. Es nuestro último día de entrenamiento, y no, no es una broma del Día de los Inocentes. Solo queremos que estires bien, sintiendo los músculos. Recomendación: calienta un poco antes de estirar, no lo hagas en frío.

Algunos últimos consejos:

Días Previos: procura hidratarte bien, para evitar sufrir problemas de deshidratación durante la carrera.

El día previo a la carrera: muévete un poquito. Puedes nadar, salir a dar un paseo o correr unos 20 minutos para activar un poquito tus piernas y eliminar los nervios previos y duerme bien.

El día de la carrera: no comas en exceso y procura comer al menos entre 3- 4 horas antes de la carrea, pus la salida tiene lugar a las 17:30h y hay que evitar correr en pleno proceso de digestión.

En la carrera: Disfrútala, el ambiente, la gente, las calles de Madrid para que las recorras. Recuerda reservarte un poquito para la cuesta final llegar con energía.

Feliz San Silvestre.