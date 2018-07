Sitios donde no podrás montar en bici ni pasear durante la Maratón de Madrid

Madrid se llena este domingo de runners ávidos por pasar un buen rato, poner a prueba los entrenamientos que han realizado durante año o superar sus marcas personales. Eso los amateur, claro, los élite van a otro nivel, a ganar la carrera a toda costa.

Pero lo cierto es que la ciudad de Madrid acoge, el mismo día y prácticamente en el mismo horario tres pruebas diferentes: la 38º edición de la Maratón, la 6ª edición de los 10 kilómetros y 3ª Rock&Roll Media Maratón, lo que hará que el acceso a las principales arterias se vea bastante reducido.

En concreto, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo especial con la Policía Local y los Agentes de Movilidad para garantizar el correcto desarrollo de todas las actividades, y además recomienda el uso del transporte público, especialmente el Metro, cuyo servicio no se verá afectado.

Si sales el sábado por la noche, has de saber que el Paseo del Prado permanecerá cortado entre la Glorieta del Emperador Carlos V y la Plaza Cánovas del Castillo desde las 5 de la mañana para el montaje y la instalación de toda la infraestructura necesaria para el correcto desarrollo de la prueba, y desde la Plaza de la Lealtad hasta la Plaza de Cibeles desde las 7 am.

Según indica el Ayuntamiento de Madrid y la organización de la Maratón, el recorrido de esta será el siguiente:

Paseo del Prado - Pza. de Cibeles - Paseo de Recoletos - Pza. de Colón - Paseo de la Castellana - Gta. Emilio Castelar - Paseo Castellana - Pza. de San Juan de la Cruz - Paseo Castellana - Pza. Lima - Paseo Castellana - Pza. de Cuzco - Paseo de la Castellana (lateral) - Pza. de Castilla - Paseo de la Castellana (lateral dirección salida de Madrid) - Avda. Monforte de Lemos - Paseo de la Castellana (lateral dirección Pza. de Castilla) - Pza. de Castilla - C/ Bravo Murillo - Gta. de Cuatro Caminos - C/ Raimundo Fernández de Villaverde - C/ Joaquín Costa - Pza. República Argentina - C/ Joaquín Costa (lateral) - C/ López de Hoyos - C/ Velázquez - C/ María de Molina - C/ Serrano -Paseo de Eduardo Dato - C/ Almagro - C/ Santa Engracia - C/ José Abascal - C/ Bravo Murillo - C/ San Bernardo - Avda. Gran Vía - Pza. del Callao - C/ Preciados - Puerta del Sol - C/ Mayor - C/ Bailén - C/ Ferraz - C/ Lisboa - Paseo del Pintor Rosales - C/ Francisco y Jacinto Alcántara - Paseo de Camoens - Paseo de Ruperto Chapí - Avda. de Valladolid - Paseo de la Florida - Gta. de San Vicente - Puente del Rey - Paseo del Embarcadero - Paseo Azul - Paseo de Torrecilla - Paseo de Maria Teresa - Paseo de los Plátanos - Pza. Siete Hermanas - Paseo de los Castaños - Gta. de los Patines - Paseo de la Puerta del Ángel - Avenida de Portugal - Paseo de Marqués de Monistrol - Paseo de la Ermita del Santo - Puente de San Isidro - Paseo de los Melancólicos - C/ San Alejandro - Paseo de la Virgen del Puerto - Calle Segovia - Ronda de Segovia - Paseo Imperial - Pza. Francisco Morano - Calle Doctor Vallejo Nájera - Pza. Ortega y Munilla - Paseo de las Acacias - Gta. de Embajadores - Ronda de Valencia - Ronda de Atocha - Pza. del Emperador Carlos V - Paseo del Prado (en dirección contraria) - Pza. Cánovas del Castillo - Paseo del Prado (en sentido del tráfico) - Pza. de Cibeles - Paseo de Recoletos (lateral) - Pza. de Colón - Calle Goya - Calle Velázquez - C/ José Ortega y Gasset - Calle Príncipe de Vergara -C/ Alcalá - Paseo del Duque Fernán Núñez

Este recorrido es, según la organización, más suave que el de ediciones anteriores, y además uno de los más espectaculares de las grandes carreras que se celebran, puesto que pasa por lugares tan emblemáticos como el Santiago Bernabéu, la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá o la Plaza de Cibeles.

Por cierto, has de saber, si vas a correr la carrera, que el guardarropa se encuentra situado en el Parque del Retiro; es decir, a unos 3 kilómetros de la línea de salida en el Paseo de Recoletos, así que tenlo en cuenta para medir bien los tiempos.

Así pues, si esté domingo tenías pensado coger el coche, la bici o el patinete para ir a dar un paseo al Parque del Retiro, olvídate, coge el metro y disfruta de un día maravilloso de carrera.