Suma kilómetros y fondos contra la Esclerosis Lateral con esta carrera solidaria

"Nomino a Fulano, Mengano y Zutano. Si no lo hacéis, os toca aflojar la pasta". Y para cerrar, el remojón. Fue la sensación en las redes sociales el pasado verano, el dichoso cubo de agua helada y el chapuzón de famosos y anónimos.

Han pasado meses desde entonces, y aquel grito a través de las redes sociales para llamar la atención sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (mejor conocida por sus siglas, ELA) se ha quedado ahogado. Cierto es que se han recaudado grandes sumas para ayudar con la investigación, pero la colaboración siempre es necesaria. Por eso, os invitamos a que ayudéis a seguir recaudando fondos... y además, a buen ritmo.

Que nadie se asuste: no quiero que salgáis a la calle en pleno diciembre a tiraros un cubo de agua encima. Hay una manera mucho más sencilla de colaborar con las asociaciones que apoyan la investigación de la ELA.

El sábado 20, a las 12 del mediodía, se celebrará en Barcelona una nueva edición de las 24 Horas de Corredors.Cat: las pistas de atletismo de Can Dragó volverán a ser un punto de encuentro para los amantes del ultra fondo y de todo aquel que quiera asomarse a esta disciplina, así como para los valientes que buscan participar de pruebas que no son habituales dentro del calendario atlético.

Ya es tarde si quieres apuntarte a las pruebas de ultra fondo. Si no estabas preparado, también era tarde para ponerte a tono para afrontar el desafío. Al tocar el mediodía tomarán la salida todos los valientes que se enfrentarán al reto de pasar todo un día corriendo, cada cual a sus respectivos ritmos. Profesionales de las carreras de ultradistancia, auténticas máquinas que no descansan ni a altas horas de la madrugada y aquellos que, a ritmos más lentos pero igual de meritorios, cumplirán con el reto.

A niveles igual de asombrosos habrá atletas enfrentándose a pruebas de doce y seis horas, igual de exigentes física y mentalmente. Todas ellas están certificadas por la IUA, la asociación que rige todas las competiciones de ultra fondo. En años anteriores se han batido récords nacionales y cada curso cae una marca de la prueba, por lo que la emoción está asegurada.

Llegas tarde también para afrontar un reto más terrenal, pero aún así divertido: si aún con todo un año por delante no te ves capaz de asaltar el reto de las 24 horas, ¿por que no dividirlo? La competición también está abierta a equipos, desde la prueba por parejas hasta grupos de 24 personas. Convence a tus amigos para que el año que viene os pongáis a dar vueltas por una buena causa. Una hora a tope, tampoco es tan complicado.

¿Y si no puedo hacer esas pruebas, que pinto en Can Dragó? No son las únicas, y es que hay para todos los gustos. ¿Cuantas veces has podido correr un 5000 o un 10000 en pista? En una buena oportunidad para participar en una prueba que suele ser cosa de atletas federados. ¿Te animas a enfrentarte a una media maratón de medianoche?

También podrás correrla; si eres valiente, puedes incluso estirar la sesión golfa y marcarte un maratón de madrugada. Si lo tuyo es la velocidad, tienes una milla para desfondarte o mi prueba favorita, una carrera de eliminación donde los últimos doscientos metros de cada vuelta a la pista son una lucha sin cuartel. El último que cruza la línea de meta, eliminado. Además, los peques también tienen su espacio para pasarlo bien.

Pero queda lo mas importante, el premio. Mas importante aún que cualquier medalla, trofeo o marca, está el ayudar. Todo lo recaudado por la celebración de las pruebas, así como las donaciones que se hagan durante ese fin de semana en la página web irán destinadas a colaborar con la Fundación Miquel Valls, que ayuda a los afectados por la ELA por una doble vía: apoyando y colaborando en la investigación de la enfermedad y, por otro lado, facilitando la adquisición de material y de ayudas para hacer más llevadera la lucha contra la enfermedad.

Ya lo sabes: si no sabes que hacer este fin de semana, acércate a Can Dragó a sumar kilómetros contra la ELA. Y si no estás en Barcelona, sal a hacer una tirada por tu ciudad y colabora con la causa. Podrás hacer donaciones y encontrar más información sobre la prueba en la web de la asociación.