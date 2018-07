El teléfono móvil es la nueva adicción de quienes practican running

Son muchos años ya corriendo con él y ha sido testigo de innumerables entrenamientos, cientos de carreras, muchas alegrías y también de algún que otro disgusto.



Puede que a muchos os suene exagerado o que algunos lo veáis como una tontería o un complemento totalmente innecesario a la hora de salir a correr, pero para mí se ha convertido en un elemento indispensable. Ahora mismo no me imagino corriendo sin mi móvil aunque soy consciente de que se puede... o eso dice mi terapeuta… Yo no estoy muy seguro.



Las razones por las que me gusta salir a correr con móvil son muchas. La primera y quizá la más importante, es por seguridad. Muchas veces corro por caminos alejados del lugar donde resido y tener ese punto de apoyo en caso de emergencia es fundamental. Os aseguro que ya me ha sacado de algún apuro. Es muy probable que si no fuera por él, ahora mismo no estaría escribiendo estas palabras a su favor.



Otra razón de peso es que me encanta hacer fotos y muchos de los mejores momentos que encuentro son mientras corro. No puedo evitarlo, me paro, saco el móvil y capto aquello que me ha llamado la atención. Llamadme friki si queréis, no os faltará razón pero así guardo muchos buenos recuerdos que me da el salir a correr.



No os voy a negar que el postureo es también un motivo importante. Ya sea para realizar los selfies en lugares de belleza inusitada (los cuales destrozo con mi careto) o para compartir los entrenamientos que mi aplicación móvil ha ido registrando durante mi carrera. Sé que no soy el único, no te hagas el inocente, también veo tus fotos y entrenamientos.



Otro uso que le suelo dar, aunque cada vez menos es para escuchar música. Normalmente corro escuchando los sonidos que se producen en el entorno, los pajarillos que revolotean a mí alrededor, las chicharras que con su zumbido constante te recuerdan que el "caloret" te está pegando de lo lindo y mis pisadas, que muchas veces suenan como los pasos de un condenado a muerte.

Aun así hay días en los que me falta un puntito de fuerza, ganas de correr, o que simplemente no me apetece pensar en nada, es entonces cuando algunas canciones hacen que esa salida sea más llevadera.

Probablemente os estéis preguntando si también llevo el móvil en las carreras. ¡Pues sí! Ya sean carreras cortas o más largas, en ciudad o en el campo, siempre viene conmigo. Como os he dicho ya forma parte de mi rutina.

Me coloco el cinturón e introduzco el móvil, un paquete de pañuelos (nunca se sabe…) algo de dinero por si pasa algo y a darle a la zapatilla. Puede que llevar el móvil haya mermado en algo mis marcas pero no me importa, casi ni siento que lo llevo de lo acostumbrado que estoy y tampoco es que mis marcas sean nada del otro mundo, todo sea dicho.



Es posible que esto a muchos corredores "puristas" les parezca una aberración y me estén llamando "runner" de medio pelo. Pues bueno, tienen razón, soy runner (corredor) y de pelo ando escaso. Cada uno tenemos una manera de disfrutar de este deporte y creo que la mía es tan válida como cualquier otra, ¿no? Lo importante es que seamos felices con lo que hacemos y yo, saliendo a correr con mi móvil disfruto de lo lindo.

¿Y tú? ¿Sales a correr con el móvil? ¿Le das algún uso distinto a los que yo he descrito? Venga, no seas tímido, ¡cuéntanos!