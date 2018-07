11 tonterías que te dirán si tú sales a correr y ellos, envidiosos, no

A todos los que corremos nos ha pasado alguna vez. Amigos, conocidos o colegas de trabajo que no corren te hacen comentarios de asombro, a veces, o incluso de admiración (los menos) y otras, incluso, de rechazo o menosprecio. Quizás algo de rabia por el hecho que nos guste. Esto último no es lo normal. Sin llegar a estos extremos muchos te sueltan un montón de comentarios, lleno de sentido común para ellos, pero carentes de cualquier signo de raciocinio humano desde tu perspectiva.

Enumeremos los principales y riámonos, siempre con la intención que si alguna vez pasan por aquí aquellos que los hacen, se rían también y comprendan a los corredores y corredoras del mundo, con lo que solemos contestar:

"Qué fuerza de voluntad". Esto… pues ninguna. Es que nos gusta correr. ¿Es fuerza de voluntad lo que tienes cuando te vas a jugar al mus, o de copas por los bares, o de vacaciones? Pues eso. Quizás alguna vez aplique la fuerza de voluntad para determinadas cosas del correr, pero no para correr en sí.

"Pero si hace frío". Pues me abrigo y estreno los guantes y el gorro que me regaló la suegra. Y esas mallas de colores fosforitos o con dibujos de tela de araña.

"Pero si hace calor". Existen gorras, ¿recuerdas? Incluso, mochilas o cinturones especiales en los que transportar agua. Vale, tendré que correr más lento, pero no deja de ser otro reto más.

"Pero si hace viento". Entonces, cuando corra en contra estaré potenciando la musculatura y cuando lo haga a favor, además de ir más suelto, podré mejorar mi estilo y zancadas.

"¿Antes de venir a trabajar? ¿De madrugada? jo, qué pereza, osea, ¿'saes'?". Un poco en los primeros segundos de despertarte. Y ya. Lo demás lo haces con ganas para hacer algo que me divierte.

"¿A mediodía? ¿Y no tienes hambre?". Bueno, un poco, pero se ve que tengo más ganas de correr que de comer ¿O no?.

"¿Por la noche? estarás cansado de todo el día". Y dale ¿Y no te vas a jugar al fútbol tú a esas horas? ¿Y entonces?

"¡Te vas a cansar!". Noticias frescas. Aunque no lo puedas entender, nos gusta cansarnos… como a otra mucha gente al hacer otro deporte, o bailar, o ir de compras.

"Pero, ¿tienes prisa? ¿Para no ir a ningún lado?". Léete cualquiera de los puntos anteriores, en los que te hablo de lo lúdico de esto.

"¿Y no te asfixias?". Es evidente que no. Sabes que he corrido muchos días y aquí estoy. Es más, te he contado mil veces las conversaciones que llevo con los que corro. Es cierto que al principio no de empezar a correr no se puede hablar, pero según se coge experiencia, se puede hablar. Incluso pensar.

"Te vas a quedar muy delgado". Con todo el respeto, pero, quizás me comparas con mucha, mucha gente que no lo está, por las causas que sean.

¿Y a vosotros? ¿Qué otras cosas os dicen cuando salís a correr?