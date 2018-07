Uno de cada cuatro adultos no hace deporte (y estas son sus excusas)

Con tanto runner suelto, tantos tipos de ropa y zapatillas para hacer deporte y tantas aplicaciones para llevar una vida saludable, parece que gran parte de la sociedad está en continua búsqueda de un estilo de vida saludable. Pero la verdad es que mientras que algunos no pueden vivir sin hacer deporte, para otros es un verdadero infierno.

De hecho, la revista médica The Lancet afirma que “un cuarto de todos los adultos del mundo no hace ejercicio suficiente y, más preocupante de cara al futuro, el 80% de los niños y jóvenes tampoco llega”. La falta de costumbre, la dedicación que requiere y la poca flexibilidad en nuestro día a día son algunos de los motivos o excusas que usamos para no hacer deporte.

Horarios proco flexibles

Una jornada laboral de ocho horas, a las que se tiene que añadir el tiempo que se pierde en el transporte para ir y venir, más el tiempo que echamos de más en algunas ocasiones por la cantidad de trabajo que tengamos, nos ocupan prácticamente el día entero.Esto hace que nuestro tiempo libre no alcance ni las 2 o 3 horas al día para descansar, hacer recados o hacer la hora de ejercicio diaria que se recomienda.

Actualmente, sobre todo empresas extranjeras, dotan a sus empleados de instalaciones deportivas para que hacer deporte sea más asequible. De hecho, estudios demuestran que hacer ejercicio mejora el rendimiento tanto en el trabajo como en las épocas de estudio.

Vida familiar

Si sacar una hora libre para hacer algo de ejercicio en nuestra jornada ya es complicado, si hay hijos de por medio lo es aún más. En este caso, lo ideal es hacer deportes grupales, senderismo, bicicleta o natación, todos juntos para que haya un dos por uno. Por un lado, pasas tiempo con la familia y por otro haces una pequeña dosis de deporte diario.

Tipo de deporte

Muchas personas piensan que practicar deporte solo es correr durante una hora, hacer crossfit o matarte a pesas en el gimnasio, actividades que a simple vista no llaman mucho la atención por el esfuerzo y la dedicación que requieren.

“Hay gente que no le gratifica estar cansado, tener agujetas o 'sufrir' durante los entrenamientos, por eso huyen de la actividad física”, explica la entrenadora personal Mayte Calle.

Actualmente hay una gran variedad de deportes aptos para todos los públicos, desde algunos más ociosos hasta otros que requieren un esfuerzo al que, a veces, no estamos acostumbrados y por eso desistimos a la hora de hacer ejercicio.

Falta de motivación y objetivos

No saber por qué no calzamos las zapatillas y nos ponemos a realizar ejercicio es otro de los factores que influyen en las personas que no practican deporte. Hay que tener claro para qué queremos entrenar, ya sea desde un cambio físico hasta por diversión o por sentirnos bien con nosotros mismos.

Productos

“Muchos piensan que el uso de ciertos productos estéticos tienen el mismo efecto que hacer ejercicio”, apunta la entrenadora. Pero no es así: hacer deporte hace que te sientas bien y engancha, pero para que pase esto se necesita dedicación y no todo el mundo tiene la misma paciencia a la hora de ver resultados.