Llega el último, pero emociona a las redes: un hombre corre para homenajear al donante que le salvó la vida

El pasado 25 de febrero se celebró en Palma de Mallorca una carrera popular que contó con más de 300 participantes. Sin embargo, uno de ellos destacó frente a los demás.

Se trata de Miguel Ángel Ferriol, un hombre de 57 años que quiso participar en el recorrido por una buena causa. Hace 9 años estuvo a punto de perder la vida tras una hepatitis que derivó en cáncer de hígado. Para su suerte, un donante le salvó la vida y quiso agradecérselo a través de la carrera popular.

La historia se ha dado a conocer gracias a un hilo de Twitter publicado por una de las voluntarias del evento, donde cuenta que la mujer de Miguel se acercó a ella para advertirle que tu marido todavía estaba corriendo.

Pese a que el reglamento indicaba que el recorrido tenía que hacerse en una hora como máximo, con él hicieron una bonita excepción.

Cuando le quedaban 3 kilómetros para llegar a la meta, dos voluntarias se ofrecieron a acompañarle y cuando llegó, estaban anunciando su nombre por megafonía, colocaron la cinta que atraviesan los ganadores y prepararon una medalla.

Aunque todavía no puede creerse la gran repercusión que ha alcanzado su historia, está contento por ello: "Tengo una nieta a la que no conocería si no llega a ser por mi donante y su familia, y siento que tengo que devolver eso de alguna forma. Si gracias a esta historia consigo que alguien se haga donante, para mí es un orgullo".