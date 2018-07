Así funciona Mino, el gadget de colores que te avisa cuándo tirar a la basura tus zapatillas

Hace algún tiempo, en otro artículo anterior, os contábamos ¿Cuántos kilómetros duran unas zapatillas de running? Algunos estudios, afirmaban que la vida útil estimada de unas zapas para correr estaba entre los 600 y los 800 kilómetros. A raíz de ello, a algún gurú norteamericano se le debió encender la bombilla y diseñó esto que venimos a contaros hoy.

¿Te imaginas poner una pegatina o adhesivo dentro de tus zapatillas de running o modernas sneakers y mediante una serie de lucecitas LEDs de colores, similar a un semáforo, te avisara cuándo debes tirarlas y comprar un nuevo par? El invento que te presentamos en este post se llama Mino y mide la vida útil de tus zapatillas. El único requisito para que pueda funcionar correctamente es que éstas deben ser completamente nuevas, es decir a estrenar.

Semáforo de colores

Mino es un cacharro adhesivo que cuenta pasos o zancadas, indicándote cuál es el nivel de vida que tus zapatillas llevan consumidas. En concreto, se trata de una pequeña pieza de espuma con forma oval que se adhiere al talón de la zapatilla (por debajo de la plantilla) y que cuenta con un chip encargado de contabilizar el número de pasos.

Además, dispone de una fila con seis luces LEDs (cuatro de color azul, una amarilla y otra roja) que te informa sobre el nivel de uso que llevan. Para ello, solamente necesitas presionar durante dos segundos en la letra O del logotipo Mino para conocer el estado en el que se encuentran tus zapatillas.

Si algo bueno tiene Mino es que además de útil es sencillo. No precisa de calibraciones, ni cargas previas. Desde el mismo instante en que lo adherimos al talón de la zapatilla, el gadget empieza a contar el número de pasos, a través de las veces que lo presionamos. Hay que dejar claro que no se trata de un podómetro y no cuenta con un display o pantalla que indique el número de pasos. Mino solamente dispone de su particular semáforo de colores.

240.000 pasos

Los ingenieros de Mino han estimado que la vida útil de unas zapatillas es alrededor de 400 millas, es decir el equivalente a casi 650 kilómetros. Puesto que Mino contabiliza pasos, y teniendo en cuenta que en una milla se dan alrededor de 600 pasos, al cabo de 240.000 pasos se empezarían a encender las alarmas.

Mientras se ilumine alguno de los cuatros óvalos de color azul, puedes estar tranquilo ¡Estás a salvo! La cosa empeora si el semáforo de luces LEDs cambia al color amarillo. Precaución, amigo corredor. ¡Ya puedes ir ahorrando! Finalmente, cuando se encienda el óvalo rojo habrá llegado la sentencia de muerte para tus queridas zapatillas.

Es importante aclarar que las distintas luces de colores no valen el mismo número de pasos. Así, los tres primeros óvalos azules equivalen a un desgaste de 1/3 de la vida útil de la zapatilla.

En el instante en el que se ilumine la cuarta bombillita azul, tus zapatillas habrán llegado al 75% de su vida útil. En el momento en que se encienda la luz amarilla, estarán en la reserva, quedándoles alrededor de 80 kilómetros de vida. Por último, el color rojo… (Creo que no hace falta decirlo).

Gracias a este pionero y útil gadget, fabricado en Massachusettes (USA), podrás caminar, entrenar o competir en carreras con garantías y sin temor a lesionarte por culpa de tus andrajosas zapatillas.

A partir de ahora, ya no tienes excusas para no tirar tus viejas zapas al cubo de la basura porque vas a saber al instante cuándo están destrozadas por dentro y han perdido todas sus propiedades. Mino te avisará cuándo debes reemplazarlas y comprarte un nuevo par de zapatillas. Su precio es 14,99 dólares y, en ningún caso, la pegatina-gadget es reutilizable.