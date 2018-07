¿Qué ponerse para empezar a correr con este frío invernal?

Esto es una llamada a los futuros runners que todavía se están pensando si empezar a correr en invierno por miedo a congelarse y para aquellos ya corredores que se convierten en “ermitaños” cada vez que llega el invierno. Las bajas temperaturas no serán un inconveniente si sabes llevar el material adecuado para mantenerte caliente, seco y cómodo.

El nivel de comodidad para salir a correr y en este caso, no congelarse, depende de muchos factores. Se pueden especificar algunos: cómo de rápido vas a correr, el nivel de frío y cuánto tiempo durará tu entrenamiento.

Sabiendo estas tres premisas es más sencillo saber qué equipación escoger, primero para no congelarte y segundo para no tener que estar maldiciendo el calor que estás pasando por haberte abrigado en exceso y no saber qué hacer con todas “las capas de cebolla” que llevas encima. Para que no te pase esto, a continuación paso a indicar algunas reglas del juego que debes tener presente para equiparte de runner este invierno.

Prendas básicas para correr en invierno

Protege las extremidades: Recuerda que las extremidades son los puntos débiles que hay que proteger cuando salimos a correr en invierno. El cuello, cabeza y manos son las primeras partes del cuerpo en perder calor. Para ello usa gorro, guantes y bragas.

Pies calientes: Otra de las extremidades a tener muy en cuenta son los pies. No hay nada más molesto que tener los pies congelados. Para mantener tus pies calientes, corre con zapatillas que tengan menos cantidad de rejilla y verás como no te cala tanto el frío. También usa calcetines que evacuen la humedad, pero que te mantengan los pies calientes.

Caliente, pero sin sudar: Cuando empieces a correr y entres en calor, tu percepción será unos 10 grados mayor que la temperatura externa, por lo que es normal que los minutos previos tengas un poco de frío.

La primera norma es que uses prendas fabricadas con tejidos técnicos para absorber el sudor, con cremalleras en el cuello y ventilación en la zona de las axilas. Así conforme vayas entrando en calor puedas airearte.

Vístete a capas: Si estás pensando que vas a sentirte como una cebolla, la respuesta es sí, pero en este caso te sentirás como una cebolla ligera. Me explico. Recurre a la regla de las tres capas:

La capa 0 y 1: es la prenda que estará en contacto con tu cuerpo y su función es alejar el sudor de la piel. Usa materiales no absorbentes, compuestos por fibras sintéticas, a ser posible sin costuras.

Para las mujeres la capa 0 es el sujetador deportivo, por eso es tan importante saber escoger tu talla y el modelo (recuerda que para deportes de alto impacto como es el running tienes que usar sujetadores de sujeción alta). La capa 1 está compuesta por la camiseta técnica para mantener la piel seca. Recuerda evitar materiales de algodón, ya que retiene el sudor.

Capa 2 (intermedia): su función es la de aislar térmicamente. Ojo. Estas prendas no nos calientan de manera directa, su misión es retener el calor que genera el cuerpo e impedir que se enfríe.

Capa 3: esta capa actuará a modo de parachoques ante las inclemencias del tiempo. Aquí hablamos de los cortavientos o chubasqueros.

Para terminar, además de saber qué ponerse para no pasar frío en este tiempo invernal, no olvides que la seguridad es fundamental. La luz es limitada en invierno y lo más probable es que corras de noche.

Usa ropa reflectante y fluorescente, y no seas tímido, no pasa nada porque llames la atención a kilómetros, lo importante es que te vean y corras seguro. Ahora, sal de casa o del gimnasio y comprueba tu mismo como no te congelas.