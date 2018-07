15.000 kilómetros en bici y corriendo para concienciar sobre el cambio climático

Cuando se habla de cambio climático hablamos de emisiones de gases, contaminación, industrias, fluctuaciones de parámetros de la Tierra a nivel global… en definitiva, magnitudes que, a buen seguro, se nos escapan.

Sin embargo, también existen historias individuales de personas que tratan de, si no vencer al cambio climático, al menos convencer, concienciar a la gente y hacer reaccionar, de una vez por todas, a los políticos de turno.

Entre todas estas historias destacan las de la iniciativa “Pole to Paris”: dos personas recorriendo 15.000 kilómetros para llegar desde los Polos hasta París, donde desde el próximo 30 de noviembre tendrá lugar la 21 edición de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP) con personalidades de primer nivel.

Desde la base de McCurdo, en pleno Antártico, salió en bici el doctor especializado en el Antártico Daniel Price. Por el momento, en su recorrido en bicicleta ya ha atravesado Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Tailandia, Bangladesh, China, Mongolia… y ahora se encuentra esperando el asalto final en la República Checa.

Por otro lado, desde Tromso, en el norte de Noruega, salió el especialista en clima ártico Erlend Moster Knudsen. En lugar de ir en bici, su recorrido lo está haciendo corriendo. En 10 días atravesó el país nórdico, desde donde ha viajado a Reino Unido para encontrarse con dos nuevos compañeros de viaje que le acompañarán hasta París.

#Norway section of the #NorthernRun done! 1889 km and 58.155 m climb in 72 days. Grateful. #RoadtoParis @poletoparis pic.twitter.com/qPrFqWwL2f