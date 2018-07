Así son los Titanes, el primer club gay de rugby de España

Son valientes dentro y fuera del campo de juego. Y es que lo de los Madrid Titanes es mucho más que un juego. Desde su formación han roto con los prejuicios declarándose el primer equipo de rugby gay inclusivo en España. Defender la visibilidad del colectivo LGTB en el mundo del deporte y acabar con la homofobia forma parte de su ADN.

“Muchos de nuestros jugadores han encontrado en el equipo un apoyo que en muchos casos no tenían en su vida particular a la hora de salir del armario”, explica Javier Corral, responsable de comunicación y jugador de Madrid Titanes. Corral cuenta que muchos jugadores se atrevieron a contarle su condición sexual a sus familias cuando el equipo empezó a salir en medios de comunicación.

Titanes en plena acción | Titanes

Madrid Titanes se define como un equipo gay inclusivo ya que, aunque la mayoría de sus jugadores son homosexuales, cualquiera puede unirse independientemente de su orientación sexual, estado físico, procedencia e incluso género. “Cuando llega alguien nuevo al equipo no le preguntamos por su orientación sexual. La única condición es que defiendan nuestros mismos valores”, aclara Javier Corral.

Promover la visibilidad de los deportistas homosexuales es fundamental para los Madrid Titanes, que trabajan para que estos tengan las estructuras necesarias para poder salir del armario sin miedo a que repercuta negativamente en su relación con su equipo o con los aficionados.

Los Titanes aseguran que nunca han sufrido homofobia en los partidos y niegan con rotundidad que este sea un deporte intolerante con la homosexualidad: “El rugby es uno de los deportes más tolerantes y respetuosos que existen. Los valores de los equipos, fuera y dentro del campo, promueven el compañerismo y el respeto.”

Gareth Thomas, uno de los mejores jugadores de la historia del rugby o Nigel Owens, considerado como mejor árbitro del mundo, son grandes ejemplos LGTB en este deporte. Pero aunque el rugby sea un modelo de tolerancia, el tema de la homosexualidad todavía sigue siendo un tabú en otros ámbitos deportivos.

“Creemos que hacen falta referentes LGTB en el mundo del fútbol y que las autoridades pongan más medidas para evitar situaciones homófobas. En los últimos años se han hecho muchos esfuerzos para evitar cánticos racistas en los estadios y queremos que eso también se haga en materia LGTB.”, reivindican desde el equipo.

El día a día de los Madrid Titanes es como el de cualquier otro equipo de rugby. Entrenan dos días a la semana y los fines de semana disputan la Liga Regional o partidos amistosos, poniendo a prueba el esfuerzo y compromiso de los jugadores y del equipo técnico.

Equipo de los Titanes | Titanes

Del 28 al 30 de abril organizan en Madrid el Union Cup 2017, el principal torneo europeo de rugby para equipos LGTB. Cerca de 30 equipos de toda Europa y casi 2000 jugadores y aficionados.

Los Titanes tienen un equipo de trabajo muy importante dedicado al activismo. En sus cuatro años de existencia ha colaborado con muchas causas y colectivos, como la lucha por la prevención de VIH (con Apoyo Positivo e Imagina +), el apoyo a los adolescentes transexuales (con Fundación Daniela) y adolescentes LGTB (con It Gets Better). Además, realizan fiestas de recaudación de fondos y cada año elaboran un calendario solidario.

Son un no parar de compromiso y deportividad, pero aún hay mucho por hacer. Desde Madrid Titanes recuerdan: “aunque la sociedad española ha avanzado mucho en materia LGTB en los últimos años en casi todos los aspectos, el deporte profesional no ha evolucionado de la misma manera.” La lucha de los Titanes no ha hecho más que comenzar. Tú también puedes ser uno de ellos. ¿Te unes?