Josef Ajram: “Regalaría mi libro a Mariano Rajoy y a Pablo Iglesias”

El deportista extremo y trader, Josef Ajram, presenta un nuevo libro, 'Prepátare para triunfar', con el que anima a los lectores a lanzarse a cumplir sus sueños profesionales. "No todo el mundo vale, por su carácter o por temor a la inseguridad salarial. Quien duda, nunca va a ver claro el momento, pero este es un momento de oportunidad", asegura.

"Quien duda, nunca va a ver claro el momento"

En este libro, Ajram describe las claves de decisiones empresariales que han funcionado, según explica, incluso en el peor momento de la crisis económica española: "Tal vez, aquellas personas que dudan pueden coger estos mensajes y trasladarlos al desarrollo de su propia idea".

El autor bromea en su visita a Atresmedia sobre la posibilidad de regalar un ejemplar de 'Prepárate para triungar' a cualquiera de los actuales líderes políticos españoles, desde Mariano Rajoy a Pablo Iglesias. "Deberían trabajar en otra cosa", opina.

Tras vender 40.000 ejemplares de 'No sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está', Ajram dice encontrarse en su mejor momento profesional. Con este nuevo libro se dirige especialmente a un lector joven, sin presiones familiares y sin miedo a fallar: "Un chaval de 25 años puede probar y equivocarse sin que su error afecte a hijos u otras responsabilidades, aunque es posible buscar ser dueño de tu vida a una edad más avanzada".

Pese a su nivel de actividad y de viajes, y pese a ser responsable de cinco empresas, el escritor asegura que se preocupa de cuidar sus relaciones personales. "Tengo un grupo de 13 amigos desde los seis años con los que quedo frecuentemente, y me preocupo de pasar tiempo con mi familia. Es indispensable", asegura.

"He pedido a Papá Noel un curso de espía"

Con ninguno de ellos comparte Lotería de Navidad, porque no cree en los juegos "poco probables", pero sí escribe carta a Papá Noel: "Me gustan mucho las películas tipo James Bond, y el otro día en un vuelo me pusieron la película 'El caso Bourne'. Al bajar del avión, escribí a mi mujer y le dije que me encantaría un curso de espía. Ni siquiera sé si existe, pero me gustaría", explica entre risas.