¿Es malo practicar mucho sexo la noche antes de una carrera?

Entonces llega la pregunta: ¿sería correcto usar tu puesta a punto para darte una alegría? ¿O deberías recomendar a tu pareja una buena ducha fría?

“Los corredores suelen ser bastante supersticiosos y no les gusta hacer nada diferente el día o noche previo a la carrera, incluso aunque les guste mucho”, dice Julie M.Levitt, 14 veces maratoniana, “pero psicológicamente no hay razón por la que no debieras tener sexo antes de una carrera.

Además, en un estudio publicado en el Clinic Journal of Sport Medicine se demostró que el sexo la noche antes de la carrera no hacía descender el rendimiento.

Pero vamos, como siempre, todo depende de la intensidad del asunto en cuestión. En ese mismo estudio se establecía una media de 25 a 50 calorías consumidas durante el acto (muy pocas a mi juicio), lo que equivale a subir dos pisos.

Si ese dato es correcto, tus depósitos de glucógeno pueden estar tranquilos. Pero cuidado, si vas a correr una maratón o ese momento de disfrute ocupa tu tiempo de sueño, entonces sí que puede afectar a tu rendimiento.

Es más, “uno rapidito” puede incluso prevenir el dolor muscular del día de después.

Pero cuidado, si eres mujer y os soltáis la melena demasiado, puede provocar sangrado durante la carrera (pero no te asustes porque también puede pasar durante un entrenamiento largo). Si la pasión es irresistible, puedes usar lubricante con base de agua para protegerte de los roces e irritaciones.

Y, siento quitar la parte excitante a todo esto pero, esa noche no debes probar cosas nuevas, ninguna. No intentes posiciones ni acrobacias raras. Sería un poco vergonzoso que tuvieras un tirón o una rotura mientras… ya sabes.

Pero, eso sí, usar preservativo también puede ser beneficioso según un estudio reciente de la revista PLoS One, que dice que el uso de esta protección puede prevenir las variaciones del pH de la vagina.

En resumen, si crees que mantener una relación sexual la noche anterior va a alterarte tanto física como psicológicamente, entonces evítalo y mantente relajado las 24, 48 horas antes del día D.

No pasa nada por esperar unas horas. Es más, imagina daros el homenaje después de haber terminado la carrera, con las endorfinas a tope y la sensación del buen trabajo realizado.