Todo lo que tienes que hacer antes de una carrera popular como la Ponle Freno

Sé por experiencia, que los días antes de las carreras te invaden un montón de dudas. A mí me pasaba lo mismo, y lo malo de esto es que no duermes bien la noche de antes, vas cansado, nervioso, más pendiente de otras cosas que de la razón fundamental por la que creo que todos corremos, que es por disfrutar y superarnos a nosotros mismos.

Así que, como la información es poder y tranquilidad vamos a ver todo lo que tenemos que saber para poder gozar de esta carrera.

Cómo la mayoría de carreras, el pistoletazo de salida a es a las 9 de la mañana. Conviene despertarse con 2 horas de antelación mínimo de la hora de correr, no sólo para poder desayunar algo sino para no ir con prisas, vamos a correr pero no hace falta ir corriendo ;-)

Sobre qué desayunar, cada cuerpo es un mundo, lo que si os recomiendo es no tomar muchas frutas, y menos cítricas, antes de correr, porque lo normal es que eso os dé flato. Para mí, lo mejor es un plátano, unas nueces y algo de beber que no sea leche de vaca, ya que esta es de difícil digestión, mejor vegetal y no mucho porque luego te entran ganas de ir al baño durante la carrera y eso es lo peor.

Cuidado con el café, que pese a lo que mucha gente cree, este tiene propiedades diuréticas y puede agravar este problema así como la deshidratación durante la carrera. En cualquier caso, yo antes de la salida siempre trato de localizar el baño y quedarme tranquila.

Sin embargo, más importante que lo que desayune esa mañana es lo que cene la noche anterior. Se debe cenar pronto, y es importante tomar carbohidratos. Lo ideal es algo de pasta o arroz integral, que es más nutritiva con algo de proteínas, como pollo o ternera y, esto es lo más importante, evitando salsas peligrosas. Un chorrito de aceite y un poquito de orégano y a correr, nunca mejor dicho.

Si bien es verdad que el entrenamiento de una carrera debe hacerse en los meses previos y no los días previos donde es más importante descansar, sí os recomiendo que salgáis a correr cuatro o cinco kilómetros a ritmo suave (cada uno el suyo), simplemente para soltar piernas y que estén más preparadas para la carrera.

Otra cosa básica para mí es dejarlo todo preparado por la noche, antes de acostarme. Como cuando ibas al cole. Pero todo, quiero decir todo, hasta los imperdibles con los que voy a ponerme el dorsal, la goma de pelo, lo que vaya a llevar para el móvil y las llaves de casa y algo de dinero, un billetito de 20 euros por lo que pueda pasar el día de la carrera nunca puede faltar, así como una tarjeta identificativa. Un pañuelito para los mocos de estos días de fresquito viene muy bien también. Recomiendo llevar una chaqueta para abrigarnos después de la carrera que podremos dejar en el ropero. Yo incluso suelo llevar también una camiseta para quitarme inmediatamente la mojada y ponerme una seca al terminar.

Cómo norma general, una carrera no es el momento de experimentar. Con nada, ni con la ropa. Nada de estrenar. Mejor la que más caña le hayas dado y así te aseguras que no te va a producir rozaduras. Ni mucho menos con la alimentación o suplementos alimenticios.

Yo no suelo tomar nada para un 10k, para una media sí recomiendo tomar algún gel en el kilómetro 12 o así para afrontar la segunda mitad, pero en cualquier caso nunca experimentes en una carrera. Pruébalo antes para ver cómo te sienta. Recuerda que cada cuerpo es un mundo.

Calentar o estirar, tópico o no, la realidad es que es vital. Para calentar lo ideal es poder trotar por los alrededores y hacer algunos ejercicios de movilidad tales como círculos con las piernas, con los brazos, con la cadera, subir rodillas, llevar talones al glúteo…esto te ayudará a poder salir a mejor ritmo, y no hacerte daño.

Al igual que no parar en seco al llegar a la meta, cosa que hacemos todos porque nos encontramos a alguien, llegamos destrozados, etc. Aunque sea trotar en el sitio e intentar estirar los músculos principales, glúteos, cuádriceps, psoas, isquios y gemelos por ese orden.

Asegúrate de cargar la batería de todos tus gadgets, así como preparar una buena lista de música para la carrera, por que os dejo la que voy a llevar yo para esta carrera.

http://open.spotify.com/user/paubutra/playlist/0xA1NYM0KJqIk5f8R8YYHd

Y con todo esto creo que tenemos la fórmula perfecta para ponernos la sonrisa y vivir y disfrutar de cada kilómetro. ¡¡¡Allí nos vemos!!!