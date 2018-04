El diccionario definitivo para corredores novatos

Cuando uno empieza a correr se encuentra con textos o en medio de conversaciones donde se utilizan palabras que le son desconocidas. Sí, los corredores utilizamos una serie términos que son extrañas para el resto de los mortales. Hay muchas, muchísimas diría yo, pero os dejo unas cuantas que os pueden servir para no sentiros tan perdidos.

Maratón: palabra muy importante. Hay quienes llaman maratón a cualquier carrera sea cual sea la distancia que recorra, pero un maratón es una prueba de cuarenta y dos kilómetros y ciento noventa y cinco metros.

CaCo: No, no es un ladrón, es una manera de denominar una de las formas de empezar a correr o de volver después de una lesión: se trata de intercalar Caminar y Correr durante un tiempo determinado. Divertido a la par que saludable.

Cortavientos: Aunque suene a palabra que utilizaría el hombre del tiempo, realmente es una prenda que utilizan los corredores. Una especie de ‘rebequita’ fina que ayuda a que el viento y el frío no te dejen ‘pajarito’.

Fartlek: tipo de entrenamiento de origen finlandés que consiste en hacer cambios de ritmo durante la carrera. Más rápido, más lento, más rápido aún, más lento... y así. Es casi un juego pero ayuda y mucho a mejorar.

Feria del corredor: no es un parque de atracciones especial para runners. Es el lugar donde se entregan los dorsales de algunas carreras y dónde se pueden encontrar distintos expositores de marcas deportivas, de nutrición y también información para otras carreras.

MMP: es la abreviatura de Mejor Marca Personal. Indica que un corredor ha hecho su mejor tiempo en una distancia determinada. Si alguien te dice que ha hecho MMP, felicítale, seguro que te lo agradecerá.

Muro: dícese de la pared invisible contra la que algunos corredores nos estrellamos en ciertas carreras. Normalmente se habla mucho del muro del maratón. Es una sensación de falta de fuerzas, vacío, abandono... casi casi como una canción de Álex Ubago.

Postureo: alarde significativo que se suele realizar a través de las redes sociales sobre, en este caso, el acto de correr. Subir fotos de todos tus entrenamientos y carreras a Instagram es un buen ejemplo.

PPM: Otra abreviatura, no confundir con MMP. En este caso significa Pulsaciones Por Minuto. Se utiliza para saber a que velocidad late tu corazón mientras corres. Es un dato muy importante si no quieres que te de un chungo. El pulsómetro te ayudará a controlar tus PPMs.

Pronador - Supinador: es la manera de denominar a los corredores según su tipo de pisada. Hablando llanamente supinador eres si pisas ‘pa afuera’ y pronador si pisas ‘pa dentro’. Hay zapatillas diferentes para cada tipo de pisada.

Recortar: en este caso no se necesitan tijeras. Cuando hablamos de recortar en carreras es de hacer menos metros con artimañas tan sutiles e ilegales como puede ser subirse a las aceras para ganar tiempo y correr menos distancia que el resto de los corredores. Y no, no mola nada recortar.

Runner: anglicismo que se utiliza coloquialmente para denominar a los corredores populares. Viene del verbo Running (correr en inglés). Hay quien lo utiliza de manera despectiva para denominar a los corredores que llevan menos tiempo corriendo.

Series: no nos referimos a Juego de Tronos ni a Cuerpo de Élite. Es otro tipo de entrenamiento donde se realizan X repeticiones de distancia o tiempo a un ritmo de velocidad elevado. Entre cada serie se descansa el tiempo que estipule el plan de entrenamiento.

Tapado: así se denomina al típico corredor que dice que no ha entrenado nada o que está en mala forma y después hace un ‘marcón’ en carrera. Son muy odiados entre los corredores.

Estos son sólo algunas de las palabras que puedes oír decir a un corredor. Hay muchísimas más… ¿cuál es tu favorita?