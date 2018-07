Así puedes evitar engordar entre tres y cinco kilos en verano (sin estar a dieta)

Ya ha llegado el verano y con él las ganas de salir, comer y beber. La rutina queda a un lado y los excesos son parte de nuestro día a día consumiendo más alcohol de lo normal, saliendo a comer más veces de lo habitual y tomando algún que otro helado demás. De hecho, en verano podemos llegar a engordar unos 3 kilos y 5 kilos, según los expertos. Pero, ¿cómo podemos evitarlo?

¿Dieta?: no es necesario seguir ninguna dieta si nos controlarnos un poco a la hora de comer y beber. Date algún capricho en una de tus salidas, pero no abuses todos los días. Consume comida variada e intenta incorporar menús saludables eligiendo frutas, verduras, pescados, etc.

Hacer las 5 comidas: durante esta época del año, lo más habitual es saltarse las comidas o comer en horas muy dispares cada día. Mantén un horario similar durante toda la semana y no olvides hacer un buen desayuno, incorporar frutas en el almuerzo y la merienda, comer bien y cenar ligero. Aquí tienes algunos tips sobre que snacks saludables y aquí ejemplos de cenas ligeras.

Deporte: todo el año (o unos meses) preparándote para el verano y cuando llega el calor hace que el sillón y el ventilador nos atrapen o que la piscina sea como nuestra segunda casa.

A partir de las dos semanas se empieza a perder la forma física y si no quieres perder todo lo ganado, lo mejor es no frenar la actividad física. Lo ideal es reducir la intensidad, pero no pasar de hacer ejercicio a una vida sedentaria.

Piensa que una semana de excesos puede hacerte engordar hasta 2kilos ya que “cada 1.000 calorías de más sumamos entre 60 y 80 gramos de grasa pura”, según indican expertos para El País.

Ejercicio para verano: aprovecha para nadar porque en una hora nadando a crol puedes quemar entre 400 y casi 1.000 calorías, según tu peso e intensidad a la que nades.

Por cierto, no olvides que las mejores horas para practicar deporte oscilan entre las 7 y las 9 de la mañana y las 7 y 10 de la noche.

Alcohol: las bebidas alcohólicas tienen un alto nivel de calorías. Por ejemplo, una caña de cerveza contiene casi 100 kcal y siempre cae más de una.

Para que te hagas una idea a continuación enumeramos algunas bebidas y las calorías que contienen por 100 cl: vino blanco (79) kcal, vino tinto (74 kcal), vodka (300 kcal), ron (244 kcal) y la ginebra (244 kcal). A éstas habría que sumarla el refresco azucarado que tomamos para mezclarlo y ya se convierte en un boom de calorías.

Hidrátate: expertos recomiendan aumentar el consumo de agua entre 2.5 y 3 litros diarios. Además, para sustituir al alcohol beber cafés con hielo, infusiones frías, refrescos sin azúcar, etc.