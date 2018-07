El ballet es la nueva moda para estar en forma: mira cuántas ventajas tiene

Es cierto que cuando hablamos de danza y en concreto del ballet,a la mayoría de vosotros os vendrá a la cabeza algún Billy Elliot, y la imagen de una bailarina en puntas.

Hoy os vengo a hablar de la nueva tendencia en el mundo del bienestar y es la de incluir movimientos, pasos, y ejercicios de barra del ballet clásico en clases colectivas así como la creciente tendencia del ballet para adultos.

Si el Yoga está realmente instaurado entre nosotros, dentro de poco seremos más los que practiquemos clases de danza y ballet como actividad complementaria o única, y es que sin duda, los beneficios de su práctica son interminables.

Nunca es tarde para dar el primer paso, y por supuesto para iniciarte en la danza y descubrir en cuerpo y mente lo mucho que el ballet puede llegar a enriquecerte.

Cada vez son más las modelos y actrices, como Doutzen Kroes o Giselle Bündchen que incluyen en sus rutinas de fitness movimientos del ballet y ejercicios de barra. Las grandes marcas deportivas también están apostando por ello.

Sin ir más lejos, la firma norteamericana Under Armour nos sorprendió hace 10 meses con un fichaje estrella, la primera bailarina del American Ballet Theatre y un vídeo que dio la vuelta al mundo con el nuevo claim que la firma ha elegido para la colección de mujer, “I Will What I want”.

¿Qué beneficios nos aporta la danza y el ballet en particular?

La pionera de la danza moderna y contemporánea, Marta Graham dijo “La danza es el lenguaje oculto del alma”.

Bailar, elijas el tipo de baile que sea, es una excelente actividad a nivel cardiovascular en la que se desarrollan la coordinación, el sentido de la musicalidad y la elasticidad.

Bailar es una excelente forma de liberar endorfinas y trabajar el cuerpo de manera global.

El ballet clásico, sin duda alguna base fundamental de los estilos actuales de baile, proporciona una correcta alineación postural así como el desarrollo de un core sano y fuerte, lo que se denomina una buena faja abdominal (musculatura estabilizadora de la columna, recto del abdomen, transverso abdominal, glúteos y pelvis).

Estos son aspectos importantes para el desarrollo de cualquier otro tipo de actividad y con transferencia a nuestra vida diaria.

Además, los ejercicios de ballet mejoran el tono muscular, la flexibilidad y plasticidad de la musculatura y tiene una mejora de la movilidad articular. Es decir, nos ayuda a ser más ágiles, movernos con facilidad y ganar amplitud de nuestros movimientos.

El aprender los ejercicios, favorece el desarrollo de la memoria así como la coordinación.

En una clase de danza el gasto calórico se eleva hasta casi 800 kcal. por hora (varía en función del tipo de danza e intensidad), por lo que es una actividad muy aconsejable en aquellas personas que quieran perder peso, pues es una manera más divertida que realizar trabajo en las máquina de cardio del gimnasio.

El trabajo que se realiza en las clases de ballet para adultos, las cuales se adaptan a todos los niveles, permite que la musculatura se alargue, logrando así una figura más estilizada.

Soy corredora, ¿puedo hacerlo?

Como corredora y exbailarina de ballet clásico, realizo muchos ejercicios en barra y suelo para trabajar la musculatura estabilizadora de la espina dorsal, fundamental para llevar una postura erguida al correr y proteger nuestra zona lumbar.

Se fortalecen los tobillos, así como los gemelos, por realizar numerosos ejercicios a una pierna y en equilibrio (trabajo propioceptivo), también fundamentales para todo corredor. Tener unos tobillos fuertes puede evitar muchas lesiones al tener un pie reactivo.

También se gana flexibilidad en sóleos y tendón de aquiles, músculos que muchos corredores tienen acortados y sufren lesiones debido a la falta de elasticidad en estos músculos.

Por otro lado, existen un gran trabajo de movilidad de caderas y su articulación, importante por ser una de las estructuras implicadas en el patrón de movimiento de la carrera.

En todo caso, si quieres variar las rutinas de entrenamiento y añadir algo complementario y diferente, existen clases colectivas de ballet y danza para adultos, entre las que poder elegir la que más te motiva y te agrada, bien por el estilo de danza, estilo de música

Como veis, existen poderosas razones por las que iniciarnos en el ballet, que creíamos solo se realizaba en edades tempranas, tengamos la edad que tengamos y practiquemos el deporte que practiquemos.

Igual que sucede con la práctica de Yoga, los beneficios a nivel físico y mental son muchos, y además tiene el componente musical que hace que sea una actividad entretenida y nos ayuda a liberar el estrés del día a día.

Ya podemos anotar en nuestra lista de nuevo propósitos una nueva actividad, y os invito a todas y todos a probarla. Existen diferentes centros deportivos y escuelas de danza que han incorporado el ballet para adultos. ¿Qué os parece?