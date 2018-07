Las chicas delgadas están flacas porque no hacen dieta

Seguro que conoces a alguien así: que nunca ha hecho dieta y que sin embargo, no engorda; mientras tanto, ahí estás tú probando todo tipo de trucos y tratando de comer lo menos posible para no ganar un gramo y aun así la báscula te hace llevarte más de un disgusto.

Pues bien, puede que aquel al que envidias cada vez que se lleva el tenedor a la boca esté haciendo las cosas mejor que tú para mantenerse delgado. Y es que, en un estudio por la Cornell University Food and Brand Lab de Nueva York se recoge que aquellas personas que menos dietas hacen son precisamente las personas delgadas, aquellas que siempre han tenido una buena salud y han gozado de un buen estado físico.

Para llegar a esta conclusión los expertos analizaron a 147 individuos con un factor común: su peso nunca había fluctuado en más de cinco kilos a lo largo de su vida, -dejando de lado los embarazos-. Analizando su comportamiento, hallaron que el 50% de los participantes se pesaba semanalmente, que un 96% desayunaba y que sólo un 10% practicaba ejercicio todos los días, mientras que un 42% lo hacía al menos cinco veces a la semana.

Pese a que como se puede comprobar la mayoría de los encuestados llevaban un tipo de vida saludable, lo cierto es que casi la mitad de ellos (un 48%) aseguró no haber hecho nunca dieta, y el 74% afirmaron seguir una “muy raramente”. ¿Por qué? “Siempre he sido delgado y no he necesitado recurrir a ello” era la respuesta más común.

Sin embargo, los encuestados sí admiten que mantener su línea es importante para ellos: la mayor parte de ellos asegura comer verdura para cenar y se decanta por las carnes magras como el pollo. Asimismo, evitan las bebidas azucaradas y recurren a la fruta como “snack” para saciar el hambre. De hecho, el 92% de ellos afirman prestar atención a aquello que ingieren.

De este modo, según los responsables de la investigación, la clave de los delgados para mantenerse sería precisamente usar hábitos alimenticios “no restrictivos”. "La mayoría de personas delgadas no hace regímenes intensos. Practican hábitos sencillos como no saltarse el desayuno, cocinar en casa en vez de comer fuera, escuchar lo que les dice su cuerpo y comer alimentos de calidad no procesados", explica el comunicado emitido por la Universidad.

Por tanto, se podría decir que el verdadero secreto de los delgados es no hacer nada (al menos conscientemente) para serlo. ¿Te animas a probar?