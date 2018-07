Las cinco claves para triunfar en Instagram como una gurú del fitness

En los últimos meses, he venido escuchando de todo tipo de barbaridades sobre las cosas a las que está dispuesta la gente para conseguir seguidores. Desde aplicaciones con las que puedes comprar likes, a agencias que, a cambio de un interés económico, te prometen llevar tu Instagram a cambio de no sé cuántos mil seguidores en un determinado tiempo.

En fin, cada cual con su vida es libre de hacer lo que quiera, pero quiero creer que de alguna manera todas estas artimañas no lleguen muy lejos.

Lo bonito de una red social es cuando consigues crear una comunidad auténtica, en la que las personas interactúan contigo, comentan, preguntan, exponen, comparten… esa, al menos para mí, es la magia y la herramienta tan potente que puede ofrecer un medio con Instagram.

Por eso, defiendo la teoría de que para triunfar en una red social, con mi sentido de triunfar, lo que tienes que hacer es cuidarlo con la importancia que tiene.

1.- Las fotos. Evidentemente en Instagram lo que prima es la imagen, y es importante cuidarla por encima de todo. Existe muchas claves atener en cuenta para esto. Adaptarse al estilo actual, por ejemplo ahora se llevan las fotos con un estilo vintage, en tonos claros y con escenarios muy limpios.

Sin embargo es importante saber a qué tipo de público te estás dirigiendo. En el mundo del fitness esto no funciona. Lo que se llevan son los contrastes, las formas más fuertes y los colores saturados. Un mini curso de fotografía siempre viene bien.

2.- El texto. No menospreciemos la importancia del texto en una imagen. El mensaje es importante, ha de ser directo, con enganche desde el principio, ya que si no, no se despliega el resto del contenido para leerlo. Preferiblemente textos no muy largos, ya que tampoco debemos olvidar que Instagram es una red social en la que prima la imagen.

3.- Insta de instantáneo. Tener en cuenta qué día es, si hace frío o calor. Si es el Día de la Mujer, si ha ocurrido algún suceso importante o se celebra algún evento.

Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Existen cuentas preciosas en las que ninguna foto es instantánea. Todo está planificado y estudiado en pro de una imagen preciosa.

En mi experiencia no debemos olvidar que es una red social, y por tanto, la gente quiere saber que estás haciendo en ese momento. Tener un equilibrio entre imagen y cercanía es importante.

4.- Los comentarios. Interactuar en Instagram es positivo. No deja de ser una comunidad y cada comentario tiene una persona detrás que es más que un simple follower o like. Gente que pregunta y le gusta que le respondan. Cuidar esto hará que tu cuenta tenga más vida.

5.- Ser uno mismo. En este mundo todos los demás están pillados. Trata de buscar que hay en ti que sea realmente especial, que pueda aportar al resto y busca cómo destacar ese aspecto.

A la gente le gusta la originalidad, las copias cansan y no se puede fingir continuamente algo que no eres. Si un día están cansado, o no tienes fuerza, también lo puedes compartir, somos humanos, no máquinas

Y lo más importante, no nos volvamos locos. Cuenta lo que vives pero no vivas para contar.