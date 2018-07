Cinco efectivos ejercicios para eliminar la grasa del vientre de una vez por todas

Ahora que viene el buen tiempo lo que apetece es salir a la calle y no encerrarse durante horas en el gimnasio a entrenar. 'Ya, pero si quiero que funcione mi operación bikini tendré que darlo todo', pensarás.

Y no te falta razón, porque solo con la dieta no vas a conseguir que la grasa acumulada en tu abdomen desaparezca sin más. De hecho, la grasa del estómago –como bien habrás comprobado– es una de las más difíciles de eliminar. Vamos, que tocar te va a tocar esforzarte un rato si quieres reducir esa curva que a tantos les gusta relacionar con la felicidad.

Buf, qué pereza. ¿No habrá forma de pasárnoslo bien en el proceso para conseguir un vientre plano? Olvídate de abdominales, flexiones y planchas laterales. Ya está bien. Prueba con estos ejercicios, son mucho más divertidos y el doble de eficaces.

1. Únete a una clase de zumba. Los ejercicios cardiovasculares aeróbicos son los mejores para quemar calorías de manera intensa y perder peso rápidamente. Además, te vendrá bastante bien para reforzar las articulaciones, mejorar la coordinación, acelerar tu metabolismo y aprender a seguir el ritmo. Recuerda, además de los días soleados, se acerca peligrosamente la canción del verano. Este año, no parecerás un pato mareado cuando salgas a la pista.

2. Baila el hula hoop. A simple vista te puede parecer un ejercicio de lo más sencillo. Muy bien, prueba a colocar tu ser en medio del aro y trata de hacerlo girar ayudándote solamente de tu abdomen y caderas.

¿A qué ya no te parece tan bobo, eh? Precisamente los encargados de mantener en equilibrio en el aire y dando vueltas el hula hoop son tus músculos abdominales. Exacto, justo donde se está acumulando toda esa grasa de la que te quieres deshacer. No desesperes al cuarto intento y aprende a bailarlo. ¡Acabarás con ella!

3. Las bicicletas son para el verano. Apenas media hora diaria de ciclismo –sin necesidad de que la carrera sea de una intensidad abrumadora– puede ser más que suficiente para que las lorzas se queden por el camino.

Cuando montamos en bici no sólo ejercitamos piernas y glúteos, también ponemos en marcha el abdomen. Según los expertos, nos puede ayudar a perder cerca de 300 calorías por hora. Además, mejora nuestra fuerza y resistencia reforzando nuestra salud cardiovascular. Y lo que te ahorrarás en transporte público, oiga.

4. Kickboxing. El mejor camino para luchar contra la grasa abdominal es practicar un poco de este deporte completo que combina artes marciales y ejercicios de cardio. Hasta de 600 calorías quemadas por hora hablan los expertos, que no se cansan de subrayar algunos de los beneficios del kickboxing como mejorar la flexibilidad y coordinación y, tema que nos ocupa, fortalecer el vientre. Te sentirás desahogado y lucirás un vientre plano en menos tiempo del que imaginas.

5. Saltar a la comba: el ejercicio más completo. Si tu infancia a estado dentro de los márgenes de la normalidad, habrás jugado en un momento dado a la cuerda. Venga, por lo menos lo habrás visto. ¿No? Entonces recuerda parte del entrenamiento de Rocky Balboa.

Exacto, saltaba a la comba y no, no lucía ni un gramo de grasa en el abdomen que no hubiese sido transformado en abdominal. La cuerda de saltar puede ser una herramienta eficaz para acelerar la quema de calorías y tonificar los músculos del abdomen.

Eso sí, asegúrate de que lo haces en la postura correcta –con la espalda recta y saltando siempre hacia arriba, sin desviarte adelante o atrás– y procura apretar los músculos del abdomen mientras das brincos. Ahora sí que sí consigues tu vientre plano.