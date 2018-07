Cinco mitos que te impiden lucir tu tableta de abdominales

¿Cuántas veces has escuchado a tu madre decir: “hijo, ponte a hacer abdominales a ver si bajas esa barriga”? Tantas veces como lo hayas escuchado, tantos enunciados falsos que te han dicho.

A la hora de hacer abdominales y, sobre todo, de intentar sacar a relucir la tableta que, dicen, está ahí debajo, existen una serie de mitos con los que debes tener especial cuidado:

1.- Mil abdominales no es igual a una tableta inmediata: si alguna vez has oído en el gimnasio o entre tu círculo de amigos decir a alguien que se hace mil abdominales en cada sesión dile, de nuestra parte, que lo está haciendo fatal. Con eso lo único que va a conseguir en sobreentrenarse lo que, a la postre, le va a repercutir en fatiga y, posiblemente en una lesión. Mejor ir poco a poco, en tandas de 25-30 abdominales con un descanso de 90 segundos.

2.- No pain, no gain: es un dicho muy común que alguno, incluso, lo lleva tatuado en la piel. “Sin dolor no hay progreso” es un mito más de la práctica deportiva. Cuando algo duele, por lo general, no es bueno, y cuando hablamos de musculatura y de algo tan frágil como nuestro organismo, menos aún. Si te duele la zona abdominal, cambia de ejercicio. En muchos casos, aun sin trabajar directamente los abdominales estamos realizando un esfuerzo con ellos que también es perfectamente válido.

3.- El mito de la madre: lo dicho, por mucho que tu madre te diga que hagas abdominales para bajar la barriga no es del todo cierto. La barriga únicamente se baja a base de quemar calorías y una dieta sana y equilibrada. Evidentemente, cuantos más abdominales hagas, más calorías quemarás, pero es conveniente combinarlo con otro tipo de ejercicios cardiovasculares que te ayudarán a tu objetivo final.

4.- Sin carbohidratos, mucho mejor: sí y no. Lo que todos los especialistas y entrenadores recomiendan es evitar la ingesta de carbohidratos malos para marcar abdominales, tipo patatas fritas, panes, harinas, bollería industrial, etc. Sin embargo, la ingesta de carbohidratos es fundamental para el ser humano, pero los que son de absorción lenta, como legumbres, hortalizas, frutas o pan y cereal integral.

5.- Me electroestimulo media hora y listo: se han puesto muy de moda los entrenamientos de electroestimulación, en los que te prometen que, por 20 minutos de entrenamiento a la semana, te pondrás como un toro. Como siempre decimos, lo recomendable es combinarlo con un entrenamiento cardiovascular, ya que la electroestimulación, aunque te ayuda, no te va a sacar a relucir los abdominales por sí sola.