Cómo perder peso en la cama (mientras duermes)

Aunque esa situación suene a utopía pura y dura es posible que algún día te ocurra a ti si usas las últimas horas del día anterior con cabeza. Si ha habido veces que te has sentido hinchado como un pez globo entonces esto te va a interesar. Con estos consejos vas a poder eliminar esa sensación de hinchazón y pesadez que nos hace sacar la barriga.

Mastica

Cuando llegas a casa después de un largo día de trabajo estás agotado. Pero eso no quiere decir que debas cenar poca cosa y rápido para poder ver tu serie favorita.

Comer muy deprisa hace que ingieras mucho aire, lo que hará que tengas gases y se hinche tu tripa. Masticar conscientemente la comida tiene justo el efecto contrario. Te sentirás más lleno y no cogerás aire.

Cuando llegues a casa mata el hambre con un puñado de cacahuetes, una pieza de fruta, y dedica tiempo para cenar tranquilamente.

Bebe agua

Cuando la gente retiene líquidos parece ser que se vuelven hidrofóbicos y no quieren agua ni en pintura. Piensa que el cuerpo retiene líquidos para no deshidratarte, y si no bebes agua retendrá cada vez más. Entra en estado de alerta y toda el agua que contienen los alimentos la guardará.

Hidrátate bien durante todo el día y quítale el miedo al cuerpo. Si añades unas gotas de limón al agua acelerarás el proceso gracias a su efecto diurético. Y si puedes bebe agua de un vaso o de una botella pero nunca de una pajita, de nada sirve eliminar líquidos a cambio de coger gases.

Meneo después de cenar

En lugar de agarrarte al sofá como si no hubiera un mañana, dedica 15 minutos a recoger el salón, limpiar la cocina, o lo que sea que te mantenga activo. Estarás ayudando a tu sistema digestivo a hacer la digestión.

¿Tienes miedo de hacer ejercicio antes de acostarte? No tienes que preocuparte. Si la actividad no es muy intensa (lógicamente no te recomiendo salir a correr una maratón) conciliarás mejor el sueño y descansarás mejor.

Estrés

Los niños no paran quietos, tu jefe te lleva por el camino de la amargura, etc. Decir que estás estresado no parece una idea muy loca. Y también puede afectar a tu sistema digestivo.

Termina de cenar y ve a dar un paseo con un amigo, pon tu música favorita y prepara las cosas para mañana. En resumen, haz algo que te haga desconectar del día a día.

Jengibre

Hay comidas picantes, lácteas o aditivos que hacen que tu tripa se hinche. Pues bien, hay estudios que demuestran que el jengibre es una buena opción para los dolores de estómago y reducir la inflamación.

O si lo prefieres puedes hacerte una infusión chai con canela, cardamomo y jengibre (aunque no es tan potente como el jengibre solo).