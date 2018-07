Te contamos cuánto tiempo te hace falta para lucir palmito en la playa este verano

A partir de hoy tienes exactamente 61 días, o lo que es lo mismo, dos meses. 61 días ¿para qué? Te preguntarás. Pues para ponerte en forma, o al menos intentarlo. Un objetivo que están buscando aquellos que se apuntaron al gimnasio o que empezaron a correr en enero como propósito de año nuevo, y que, como suele pasar, fracasaron en el intento.

Que no cunda el pánico. Abril y mayo están aquí para darte a ti, y a las cientos de personas que como locas se suman a hacer deporte en estas fechas, una última oportunidad para ponerte a tope para el verano. Eso sí, no esperes milagros increíbles en dos meses y no abandones el deporte cuando llegue el 21 de junio. La pregunta es, ¿estás a tiempo de ponerte en forma?

Lo primero de todo es ser realistas. Dependiendo de nuestra forma física anterior, de cuánto pesemos, la edad, y otros factores, vamos a conseguir unos u otros resultados. Cada caso será diferente por lo que lo ideal es que consultes a expertos de la nutrición y entrenamiento para que desarrollen un programa específico para ti y tus objetivos.

Lo segundo es preguntarte cuál es tu objetivo o qué significa para ti estar en forma. Este concepto, dependiendo de la persona, puede significar diferentes cosas. Por ejemplo, si tu objetivo es correr durante 40 minutos sin ahogarte, para ti estar en forma será un factor más cardiovascular.

Sin embargo, si tu objetivo es tener un cuerpo definido, tu concepto de estar en forma está relacionado con un factor más visual en el que tu cuerpo va a decirte si estás o no en forma.

Y lo tercero es: paciencia. Puede que las primeras semanas no notes más que agujetas, pero la verdad es que tu cuerpo ya está notando beneficios aunque para ti sean imperceptibles. De hecho, un estudio indica que después de una hora, aunque seas una persona sedentaria, tus células sufren un proceso químico el cual ayuda a la quema de grasas.

Tiempo para conseguir un bikini body

Es la época en la que Internet se llena de “consejos” sobre cómo perder peso de forma rápida o cómo ponerte en forma en tan solo unas semanas. Antes de consultar la red y adentrarte en una dieta o rutina de este tipo, consulta a especialistas porque el efecto puede ser contrario al que buscas.

Como decíamos cada caso es diferente, por lo que no hay un tiempo determinado para estar en forma. Investigando por diferentes medios, estudios y profesionales, se puede decir que tres meses sería el tiempo mínimo necesario para comenzar a ver resultados.

1.- Kayla Itsines, la gurú austrialiana del fitness, revolucionó las redes sociales con los resultados que daba su programa de 12 semanas para tener un cuerpo bikini. En su Instagram y en las cuentas dedicadas a la Bikini Body Guide (BBG) se puede ver el antes y después de las personas que siguen esta guía.

2.- Reto 48 días. Este es un programa que combina seis entrenamientos semanales, con nutrición y estética durante 48 días. Desde la web señalan que, aunque cada cuerpo es diferente, en este tiempo prometen reducir peso y grasa corporal, aumentar la capacidad pulmonar y física, aumento de masa y tonificación muscular, fortalecer la capacidad mental y autoestima, entre otros.

3.- Seis semanas. Scott Laidler, entrenador personal, desarrolla un plan de seis semanas de entrenamiento basados en cuánta grasa corporal tienes y cuántas calorías debes quemar para conseguir tus objetivos. Propone un plan de entrenamiento, además de aconsejar un plan nutricional, para llevar a cabo este proceso.