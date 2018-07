Convierte así las aburridas sesiones de sudar en el gimnasio en un rato divertido

Pues no, hoy te presentamos diferentes opciones “indoor” para que puedas continuar realizando tus sesiones de carrera y cardio en el gimnasio. Las máquinas de cardio, esconden infinitas posibilidades para convertir un entreno aburrido en una sesión intensa y divertida.

Al mal tiempo, buen entrenamiento indoor.

¿Por dónde empezar?

Máquina de remo

La gran olvidada en el gimnasio y, sin embargo, la máquina de trabajo cardiovascular más completa y sin impacto, que integra diversos grupos musculares cuando trabajamos en ella. Sin duda, es una de las favoritas en las rutinas de Crossfit, los famosos WOD (workout of the day), ¿Por qué no convertirla en tu aliada también?

Puedes iniciar tu entrenamiento calentando entre 5-10 minutos, de manera que no sólo trabajarás el tren inferior (flexión –extensión de piernas), sino tu zona dorsal, de modo que involucrarás a grandes grupos musculares, al mismo tiempo que realizas un buen ejercicio cardiovascular.

Intenta hacer entre 1500-2000 metros durante ese tiempo, y verás cómo habrás activado y despertado todos tus músculos.

Importante: El agarre ha de llevarse hacia el ombligo y los codos hacia atrás. La espalda tiene que mantenerse recta, la columna ha de permanecer erguida y la mirada al frente para trabajar bien la parte dorsal sin llevar los hombros hacia delante.

Cinta de correr

¿Toca correr? ¿La cinta de correr te parece aburrida? Eso es que no la conoces bien. Te presentamos dos rutinas intensas y diferentes.

1.- Caminar con pendiente máxima

Una forma excelente de ir cogiendo una buena base cardiovascular y/o mejorarla, es el trabajo en cinta con máxima pendiente, trabajando el gesto de caminar por la montaña, al mismo tiempo que estiraremos el flexor de la cadera y los isquiotibiales ayudándonos de pasos amplios.

Prueba a caminar lo más rápido que puedas durante 2-3 minutos, seguidos de un minuto de recuperación, caminando muy lento sin bajar la pendiente.

Realiza esta serie de 4 minutos hasta completar un total de 20 minutos.

Antes y después de este pequeño ejercicio, puedes trotar suave, sin pendiente 10 minutos, realizando un entrenamiento en cinta de un total de 40 minutos.

Importante: Evita agarrarte de las asideras para que no se produzcan movimientos no naturales en la zona lumbar y cervical.

2.- Series en pirámide para coger fuerza – entrenamiento intenso

Si por el contrario tienes que hacer cambios de ritmo o un entrenamiento de series de carrera, corto pero intenso, en la cinta se puede hacer más llevadero y marcándote las diferentes intensidades y velocidades.

Para ello, usaremos nuestro ritmo de una carrera de 10K. Este workout es muy intenso, pero luego volaréis en el asfalto.

5 minutos de calentamiento

1 minuto a ritmo de 10K con pendiente del 3% + 1 minuto recuperación

2 minutos a ritmo de 10K con pendiente del 3% + 1 minuto recuperación

3 minutos a ritmo de 10K con pendiente del 3% + 1 minuto recuperación

4 minutos a ritmo de 10K con pendiente del 3% + 1 minuto recuperación

5 minutos a ritmo de 10K con pendiente del 3% + 1 minuto recuperación

4 minutos a ritmo de 10K con pendiente del 3% + 1 minuto recuperación

3 minutos a ritmo de 10K con pendiente del 3% + 1 minuto recuperación

2 minutos a ritmo de 10K con pendiente del 3% + 1 minuto recuperación

1 minuto a ritmo de 10K con pendiente del 3% + 1 minuto recuperación

Caminar suave 5 minutos

Airfit bike

Para acabar, sin duda, la novedad que me tienen enamorada e incluso cada vez en las sesiones de entrenamiento en el gimnasio. Se trata de las nuevas bicicletas Assault Air Bike…, comúnmente utilizadas también en las rutinas de crossfit, para trabajar a intensidades máximas.

Esta bicicleta es estática, y funciona usando el viento como resistencia, a modo de ventilador, de modo que cuanto más potente y rápida sean tus pedaladas, más intensidad al ejercicio. Lo más interesante es que cuenta con opciones de entrenamiento por intervalos, completando tábatas de 4 minuto (20 segundos trabajo + 10 recuperación, o a la inversa).

Sin duda es perfecta para añadir intensidad cardiovascular a tus sesiones de fuerza y tonificación en el gimnasio.

¿Sigues pensando que son aburridas las máquinas de cardio del gimnasio? A partir de ahora, ya no tienes excusas, prueba estas rutinas y pasa al siguiente nivel.