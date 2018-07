¿El deporte provoca migrañas o las mitiga?

"En la migraña episódica el ejercicio actúa como preventivo, es decir disminuye la frecuencia de la migraña, mientras que si la migraña es crónica, suele aumentar la frecuencia o desencadenarse por el ejercicio", aclara el Dr. Jesús Porta, responsable de la Unidad de Cefaleas, del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos, que además recuerda que una intensidad mayor o menor del ejercicio puede hacer crecer o disminuir en igual medida el del malestar.



Otro de los agentes que pueden influir es el momento de la aparición del dolor, en caso de que haya comenzado la crisis puede incrementar la intensidad del malestar al producirse la vasodilatación de las arterias. Y al revés, si lo hacemos de forma periódica hay estudios que aseguran que con la práctica de deporte el cuerpo responde mejor a la medicación.



¿Y si hace sol?, ¿puede provocarlas o intensificarlas?, el calor y la luz solar están considerados desencadenantes.



"El máximo riesgo del deporte bajo el sol es el conocido "golpe de calor" en el que uno de los síntomas puede ser el dolor de cabeza. Además hay tratamientos preventivos de la migraña como el topiramato, sobre el que debemos tener cuidado porque disminuyen la sudoración. En algunos pacientes el sol y el ejercicio puede ser un desencadenante, pero no es lo normal", asegura el especialista. Estos son algunos de los mitos y verdades:



1.- Evitar el sol tampoco tiene por qué favorecer, quien crea que hacer deporte por la noche puede relajar está cayendo en un error, pues deberíamos respetar las horas de descanso.

En todo caso, como recuerda el doctor Porta "no depende tanto de cuando se realice el ejercicio, sino el hecho de hacerlo, pero en lugares donde hace calor el ejercicio vespertino o matutino suele ser el más adecuado".



2.- Beber también es importante, no hacerlo dicen que causa neuralgias, ¿verdadero o falso?. La realidad es que la deshidratación provoca una importante bajada de azúcar en sangre que puede desencadenar en un dolor localizado, pero en estos casos hay que aprender a distinguir los síntomas de las migrañas pues "no hay evidencias de que las provoque, pero la deshidratación puede acompañarse de cefalea aunque en este caso no es una migraña, es otro tipo de cefalea", especifica el médico del San Carlos.



3.- Con la cafeína sumamos y seguimos. Un buen café es la mejor gasolina para rendir al máximo; sin embargo tiene también un lado negativo que no debemos obviar.

El médico explica que aunque la cafeína mejora la cefalea puede producir un efecto rebote, por lo que no se recomienda, tendiendo a ser más matutina o los fines de semana por la privación de esa sustancia.



4.- Otro de los mitos es si puede provocar una gran jaqueca ejercitarse en ayunas por la liberación de histaminas que se producen, y sí, es cierto, "no es sano, en general, hacer ejercicio en ayunas, aunque lo que realmente hay que evitar son las hipoglucemias", recomienda Jesús Porta.



No al deporte con el estómago vacío, cuidado con los efectos rebote de la cafeína y con el calor..., es importante conocer estos factores y reconocer qué despierta "al monstruo" en nuestro caso. A cada persona le afecta de una manera distinta, siendo los que habitualmente practican deportes anaeróbicos o los que hacen buceo deportivo los más propensos a sufrir crisis migrañosas.