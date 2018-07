Las diez claves para ser un buen líder dentro y fuera del gimnasio

1.- Sé honesto: No se puede estar todos los días arriba. No somos perfectos y la gente quiere apoyarse en alguien real, que también tenga días malos, pero que sepa recomponerse de ellos y salir adelante.

La perfección no es creíble, no hace que te sientas identificado. La lucha y el sacrificio, el superarse a uno mismo, si despiertan ese sentimiento de confianza.

2.- Sé coherente: Si hay algo importante es esta vida es tener valores, y si hay algo más importante todavía es actuar de acuerdo a esos valores. La coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos es vital para que cualquier cosa que hagamos tenga éxito.

Lo primero porque es la única manera de ser feliz, y como consecuencia, porque si uno no se siente bien con uno mismo, muy difícilmente puede trasmitir algo de verdad a los demás.

3.- Sé positivo: No se trata de ver el mundo de color de rosa, sino de creer que el objetivo es alcanzable y poner todos los medios posibles para llegar. Si no creyéramos que podemos alcanzarlo, no tendríamos motivación si quiera de intentarlo.

Sabemos que habrá momentos buenos y momentos más duros, pero sabemos que cada bache forma parte del camino y que los vamos a superar.

4.- Sé humilde: No importa cuál sea tu posición con respecto a la persona que tienes en frente. Cada opinión y cada persona merecen el mismo respeto que mereces tú mismo.

Cada persona es única y especial, escucharla puede aportarte otros puntos de vista con los que no contabas. En eso consiste el crecimiento personal, en desarrollar la empatía para entender al otro y saber cómo se puede sentir.

5.- Sé auténtico: No se puede vivir tratando de imitar lo que hacen los demás. Al final llega un día que no convence, si antes no has terminado agotado del esfuerzo.

Ser uno mismo sale sólo, sale de dentro de nosotros, sale sin esfuerzo. Las personas que llegan lejos en esta vida son las que explotan lo que tienen dentro de si mismos que los hace únicos y diferentes.

6.- Sé cercano: El respeto nada tiene que ver con el temor. Se puede respetar infinitamente a una persona con la que te sientas cómodo para acercarte a hablar en cualquier momento.

El lenguaje es importante, la forma en la que nos expresamos, incluyendo a los demás, con pequeños gestos de cariño, puede hacer mucho más por tu credibilidad y tu fuerza que un gesto brusco o altivo.

7.- Sé disciplinado: Todo en esta vida funciona mejor bajo orden y control. En el caos puede haber mucha creatividad, pero la gran mayoría de nosotros obtenemos resultados cuando trabajamos de manera metódica y constante. Establecer prioridades, objetivos y planes para conseguirlos es clave para lograrlos.

8.- Sé visionario: Anticípate a lo que pueda llegar. Trata de alzar la vista e imaginar que viene después o cual pude ser el siguiente paso. Sólo así llegarás el primero.

Para ello hay que estar despierto, abrir los sentidos y mirar el mundo desde diferentes puntos de vista. Si hacemos siempre lo mismo, obtendremos los mismos resultados.

9.- Sé crítico: En especial contigo mismo, revisa, juzga y vuelve a revisar. Todos hacemos cosas bien y mal y cosas que se pueden mejorar. Un error fatal podría ser pensar que se está fuera de esa espiral.

Incluso en los momentos en los que recibamos aplausos, en los que se celebre nuestro éxito, hasta en esos momentos tiene que estar detrás la pregunta, ¿qué podría estar haciendo mejor?

10.- Sé nuevo: Reinvéntate las veces que haga falta. Resetea y vuelve al origen cuantas veces sea necesario para seguir creciendo . Vivimos un mundo que cambia más deprisa que nosotros mismos. Que no nos saque ventaja.