Diez trucos para luchar contra la desmotivación tras el resacón culinario de las fiestas

!NO TE DEJES LLEVAR POR EL PÁNICO!

Cordero, cochinillo... Turrón, polvorones, mazapán… Vino y cava. Hemos comido como si no hubiera mañana, y tanta glotonería se nos instala en el cuerpo, reesculpiendo nuestra silueta a lo ancho y convirtiéndonos en pasto fácil de falsos profetas de dietas de moda y regímenes infalibles. Pues no. El secreto no está en compensar los excesos navideños haciendo tonterías con las cosas de comer o gastándonos la fortuna que no tenemos en productos milagro. ¿Qué hacer?