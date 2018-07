Ejercicios para no tener que meter barriga en los selfies de playa

Pero un momento, vale que si te lo has currado entres en el bañador, aunque sea a duras penas, pero cuando llega el momento de pisar la arena… ¿qué pasa? ¿Tus pies han desaparecido?

Vale, puede que tengas algo de barriga con la que no contabas, pero no tienes que preocuparte. Vamos a ver unos ejercicios de abdominales que podrán reducir el perímetro de tu cintura para que tus selfies no tengan nada que envidiar al de las famosas y famosos de las revistas.

Crunch abdominal

Los abdominales de toda la vida. Túmbate boca arriba y apoya los pies en el suelo con las rodillas flexionadas. Con las manos tras la nuca, eleva la espalda del suelo haciendo toda la fuerza que puedas con la tripa. Imagina que te van a dar un balonazo y haces fuerza para protegerte.

A tocar los pies

Con este ejercicio trabajarás la parte de arriba y la de abajo del abdomen. Colócate en la misma posición que antes pero eleva las piernas del suelo llevando los pies hacia el techo. Intenta tocar la punta de los pies con las manos al tiempo que haces fuerza con el abdomen y sueltas el aire por la boca.

La plancha

Es uno de los clásicos pero, para mi gusto, de los imprescindibles. Ponte boca abajo y apoya los antebrazos en el suelo. Levanta el cuerpo para que sólo toquen el suelo tus brazos y la punta de tus pies. Aguanta mínimo 30 segundos en esa posición. Este ejercicio es muy bueno y eficaz para reducir el perímetro de la barriga ya que trabaja sobre todo el transverso, encargado de que la tripa esté donde tiene que estar.

Encogimientos

Túmbate boca arriba de nuevo extendiendo piernas y brazos hacia el suelo. Haciendo fuerza con la tripa y soltando el aire por la boca, hazte una bola y agárrate de las rodillas. Imagina que no quieres tus muslos toque tu tripa, y mete para ello el ombligo todo lo que puedas. De esta forma estarás trabajando tanto la parte de arriba como la de abajo, como el transverso.

Rodillas al pecho con salto

En posición de fondos de brazos, da un salto y lleva las rodillas hacia el pecho. Recupera la posición inicial y repite lo más rápido que puedas. Este ejercicio es bastante cardiovascular, por lo que estarás también quemando calorías, que ayudará a que puedas perder grasa también de la tripa.

Hipopresivos

Este tipo de abdominales hacen hincapié en quitar toda la presión de la cavidad abdominal a través de la respiración y unas posturas concretas, con el fin de estimular las fibras responsables de mantener el tono muscular. Pero ojo, es muy importante que los hagas con un profesional formado en este método.