Enfría tu cuerpo a -195 grados para recuperarte del esfuerzo como Ronaldo

Cristiano Ronaldo la puso de moda. Cuentan que el portugués descubrió los beneficios de la crioterapia en una exclusiva clínica madrileña y no cejó hasta instalarse una cabina para uso personal en su casa de La Finca.

Así, en la intimidad de su hogar, el astro madridista somete su admirada anatomía a temperaturas extremas que, ojo al dato, pueden llegar hasta los 190 grados bajo cero.

¿Con qué fin? Descargar la tensión muscular derivada de un gran esfuerzo, aliviar los dolores de espalda, luchar contra el insomnio, relajarse o... experimentar un placer intenso. Si aún no te has adentrado en una de estas futuristas cabinas, lee con atención:



1.- La crioterapia consiste en aplicar frío al cuerpo, en busca de una respuesta terapéutica. Su nombre proviene del griego y significa frío curativo.



2.- El último grito son las cabinas Cryosense, que desprenden vapores de nitrógeno exponiendo la superficie corporal a temperaturas de entre -160 y -193 grados centígrados durante tres minutos. Sí, has leído bien, -193 grados.

3.- ¿Por qué no se siente el frío? Porque el nitrógeno líquido en estado gaseoso congela la humedad relativa, disminuyendo la sensación de frío en la piel.

4.- ¿Cómo funciona? Ante la exposición a temperaturas tan bajas, el cuerpo reacciona, produciéndose una constricción de los vasos sanguíneos. La sangre de nuestro cuerpo acude en ayuda de nuestros órganos para protegerles ante una supuesta congelación.

Al finalizar la sesión, se produce el efecto opuesto, la vasodilatación. Sus consecuencias: liberación de endorfinas y serotonina y una prodigiosa activación del sistema circulatorio y antiinflamatorio.



5.- Al contrario de lo que pudiera pensarse, la sensación no es desagradable. Más bien todo lo contrario. ¡El cosquilleo engancha! Eso sí, la primera toma de contacto resulta algo inquietante por enfrentarte a algo totalmente desconocido, en un escenario envuelto por el misterioso vapor azul resultante del agua congelada.

6.- Debido a la corta duración de las sesiones, el frío aplicado no afecta a la temperatura interna, aunque hay algunos casos en los que el tratamiento está contraindicado.

7.- La lista de sus beneficios es interminable: calma el dolor, elimina toxinas, quema calorías, aumenta la energía, fortalece los vasos sanguíneos, mejora la calidad de la piel y oxigena las células.

Además, al finalizar cada sesión, se produce una súbita liberación de endorfinas, generadora de una placentera sensación de bienestar

8.- El precio de las sesiones suele estar entre los 39€ hasta 99€, dependiendo de si son sueltas o bonos. Y, para los que sueñen con seguir los pasos de Ronaldo y adquirir una cabina para uso privado, ya pueden ir ahorrando porque el desembolso supera los 45.900€.