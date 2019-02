Si eres de los que para perder tripa hacen muchos abdominales, no estás haciendo lo correcto y te decimos porqué

El trabajo de abdominales consigue que los músculos de la zona se reafirmen, cojan volumen y fuerza. Pero si no lo acompañas de una buena dieta y ejercicio aeróbico podrás tener unos abdominales de infarto debajo de unos centímetros de grasa, es decir, a menos que no acabemos con la grasa del abdomen por medio de una dieta o con la realización de ejercicios aeróbicos, no conseguiremos lucir unos abdominales definidos.

Pero ¿cómo debe ser ese trabajo aeróbico? Es muy sencillo, tiene que durar más de 30 minutos y se ha de mantener durante toda la actividad un ritmo e intensidad. En cuanto a las actividades aeróbicas podemos elegir andar, correr a trote, nadar, bicicleta, boxeo, etc. combinados con un par de series al día de 25-30 abdominales nos harán perder esa barriga tan indeseada.

En cuanto a la nutrición, elige alimentos bajos en grasa, evita los fritos y las harinas procesadas. Apuesta por alimentos diuréticos como los espárragos, la piña, las uvas o las alcachofas.