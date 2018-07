Estas chicas no necesitan tener un culo perfecto para ponerse en forma

Esa imagen puede llegar a hacer que personas que no hagan deporte, pero que quieran hacerlo, se desanimen al mirarse al espejo, pensando: "si yo no tengo ese cuerpazo ¿cómo voy a salir a montar en bici o a correr?" Y en erradicar esta idea es donde quiere profundizar la campaña lanzada en Inglaterra bajo el nombre "This Girl can" (esta chica puede).

Como reza la campaña, está dirigida "a todas aquellas a lo largo y ancho del país (Inglaterra), que no tienen ningún tipo de problema en hacer las cosas como las hacen, más allá de cómo aparezcan o de lo roja que tengan la cara al hacer ejercicio". Es, en suma, una campaña para erradicar los complejos de hacer deporte.

La campaña está formada por una serie de spots que se están emitiendo en las cadenas de televisión inglesas y en las que se ve a mujeres de todo tipo y condición haciendo deporte sin ningún tipo de complejo, como debe ser.

En ellos, aparecen eslóganes del tipo: "sudando como un cerdo", o "Nado porque me gusta mi cuerpo; no porque lo odie" y mujeres no necesariamente con el cuerpo esculpido y con todo tipo de prendas para hacer deporte, lejos de las lycras o de las ropas de última tecnología.

Cada una de las protagonistas que salen en los spots tiene una historia particular y un deporte en concreto al que está aficionada. Por ejemplo, Sam, de 44 años y de Bournemouth, quien afirma que probablemente se juzga a si misma más de lo que puede hacer cualquier otra persona y que, cuando sale a correr, únicamente piensa en llegar al final.

O Victoria, enfermera pediátrica de profesión y cuya pasión es el spinning: "cuanto más haces, más disfrutas del mal aspecto que tienes, porque sabes que has trabajado realmente duro para tener ese aspecto sudoroso".

Y todo ello viene motivado porque en Inglaterra hay unos dos millones más de hombres que hacen deporte respecto a las mujeres y, según se ha publicado en estudios recientes, el sedentarismo causa más muertes al año que la obesidad, por lo que parece que las autoridades se han puesto las pilas a nivel nacional con esta campaña de calado.

En nuestro país, por el contrario, lo máximo que hemos visto al respecto ha sido una sencilla recomendación al final del estudio "La prevalencia de sedentarismo en el tiempo libre", en el que se decía que sus conclusiones (entre las que estaba que los madrileños son vagos) deberían aplicarse en un Plan Nacional del Fomento del Deporte pero, por el momento, parece que no está en el programa electoral de ninguno de los partidos políticos que gobiernan o aspiran a gobernar este país.