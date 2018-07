CONCURSO CERRADO | Gana un ejemplar de 'Be real, not perfect', la guía de Miriam Albero para sentirte bien

La deportista y blogger Miram Albero nos ofrece las claves para una vida saludable y feliz en su libro 'Be real, not perfect'. Una guía ideal para no volver a fracasar con tus propósitos de año nuevo. Ya tenemos a los diez ganadores, que recibirán un ejemplar.:

¡Muchas felicidades a todos!

PREMIO

Tenemos diez ejemplares de 'Be real, not perfect', el libro de Miaram Albero con la fórmula infalible para sentirse bien.



DETALLES DEL PREMIO

Habrá 10 ganadores diferentes y cada uno recibirá un ejemplar



PREGUNTA

¿Cuál es tu propósito saludable para 2016?



DINÁMICA DEL CONCURSO

Opción Twitter:

1. Síguenos en Twitter (@correryfitness)

2. Contesta en un tuit a la pregunta que te formulamos. No te olvides de mencionarnos, de lo contrario no podremos encontrar tu comentario.

Opción Facebook:

1. Síguenos en Facebook

2. Contesta al post sobre el concurso que encontrarás en el muro de Correr y Fitness en Facebook. Cuéntanos tu propósito.



Buscamos una respuesta original y compatible con un estilo de vida saludable y feliz.



DURACIÓN DEL CONCURSO

El concurso estará activo desde el 11 de enero de 2016 hasta el 15 de enero de 2016 a las 12.00.



Consulta aquí las bases legales de los concursos de Atresmedia.