Libera tu estrés de las navidades sin dar vacaciones a tu rutina de ejercicios diarios

"Cuando practicamos deporte hay una liberación de sustancias hormonales, entre ellas las endorfinas, que están relacionadas con la reducción del dolor y la disminución de niveles de estrés, y está comprobado que realizar ejercicios, sobre todo de tipo aeróbico o de fuerza poco intensa, disminuye las cargas de estrés y ansiedad”, afirma la Dra. Manuela González Santander, especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte y médico del CSD

Sin duda el deporte es el antídoto ideal para evitar la ansiedad, porque no solo sirve para ponerse en forma físicamente, psicológicamente será la ayuda que necesitamos estas vacaciones navideñas.

"El beneficio psicológico se nota antes incluso que el físico, que requiere una adaptación del sistema muscular, tendinoso, óseo para lograr un beneficio como puede ser aumentar la masa muscular, bajar de peso…, dependiendo del momento en que se empiece y la forma puede notarse en la primera sesión", asevera la doctora.

Queremos resultados inmediatos, y, si bien los físicos se hacen de rogar, los psicológicos son bastante más agradecidos. Sin embargo hay que tener cuidado: "No es cuestión de empezar de cero a cien, hay que ser prudentes, hay que probar con la actividad física como elemento de relajación, pero eso no significa que tengamos que pasar la tarde corriendo como locos o yendo al gimnasio y hacer todo el circuito de máquinas, hay que hacerlo de forma progresiva". La doctora González incide en que el nivel de ejercicio para eliminar el estrés debe ir en consonancia con nuestra preparación física y no tanto con el nivel de ansiedad.

"Liberar estrés psicológico puede ser hacer una carrera alta, aunque hay que estar mínimamente preparado, no puede ser que porque uno esté nervioso corra la San Silvestre sin tener fondo, es peligroso, sin embargo una sesión de yoga no libera ese nivel de estrés físico pero sí que consigue una relajación absoluta".

Aunque soltar adrenalina es la reacción normal a un estrés físico alto y se consigue con un deporte de alta exigencia, el deporte perfecto para relajarnos será aquel que más nos guste, ni más ni menos.

"El trabajo aeróbico es el que más se aconseja para hacer liberación a largo plazo, pero a nivel psicológico puede ser igual de beneficioso el running, el yoga o el boxeo… aunque si te gusta el movimiento y te apetece sudar la camiseta habrá que tender a hacer una carrera al aire libre, se busca sentir ese deporte como una liberación”, concluye González.

Ya estamos listos para recibir a nuestros 40 primos, cuñados y suegras… entre comidas y cenas navideñas una buena carrerita, y lo mejor, si piensas pasarte con los turrones siempre podrás eliminar calorías e incluso esas copas que tomes de más. A más deporte menos alcohol en nuestro organismo.

"Ayuda porque estamos favoreciendo una circulación sanguínea, un intercambio gaseoso, estamos favoreciendo un metabolismo activo y se elimina el alcohol con más facilidad, los que realicemos actividad física habitual debemos mantenerla de forma rutinaria". Tomad nota y podremos brindar sin remordimientos y con una gran sonrisa.

No aparquemos entrenamientos ni salidas en bici que esta vez no habrá regalo ni cuñado que nos agüe las Navidades.