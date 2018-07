Llega la Operación Bikini: comienza a entrenar con esta tabla de cinco minutos

Soy de la teoría que hay que estar en forma todo el año. Como entrenadora entiendo que el invierno se presta a no ser tan estrictos con nuestra dieta y con nuestras actividades deportivas. Llega el buen tiempo, los días son más largos y apetece moverse y disfrutar de los parques de la ciudad. Así que aquí tenéis una tabla “5 minutos express” para comenzar con esta Operación bikini.



Tabla "5 minutos express"

Es importante en esta tabla es realizar los ejercicios con cronómetro, moverse lo más rápido posible sin perder técnica y disfrutar haciéndola.

Primer minuto:

Subir y bajar del banco con la rodilla contraria flexionada en el aire e ir cambiando de pierna. 30 segundos.

En el suelo, hacer lunge saltando, cambiando de piernas y saltando lo más alto que puedas. 30 segundos.

Segundo minuto:

Subir al banco y estirando la pierna contraria hacia atrás, intercalando piernas. 30 segundos

Sentadillas abajo y saltando. Si estás solo, levanta los brazos al subir. Si estás acompañado, cógete de los brazos de tu compañero y tira hacia abajo al saltar. 30 segundos.

Tercer minuto:

Salta al banco con los pies juntos. Sujétate con los brazos en la parte de arriba del banco para que puedas moverte más rápido y subir las piernas más alto 30 segundos.

En el suelo Jumping Jacks: abre las piernas en segunda y ciérralas y si quieres más intensidad, abre las piernas y cuando las cierres salta juntando las piernas en el aire estiradas. 30 segundos.

Cuarto minuto:

Sube una pierna en el banco y saltando ve cambiando las piernas alternativamente. 30 segundos.

Desde abajo, y si estoy sola, me coloco en plie, con las piernas abiertas y hago saltitos pequeños. Si estoy con alguien, me coloco espalda con espalda en plie y haciendo fuerza contra el otro me muevo hacía los lados. 30 segundos

Quinto minuto:

Mezclamos todos los ejercicios del banco de 4 en 4 hasta llegar a los 30 segundos.

Mezclamos los 4 ejercicios de suelo de 4 en 4. 30 segundos.

Importante: no se descansa entre ejercicios. !Son 5 minutos a muerte! Si quieres que sea más efectivo, camina o corre antes y después de estos 5 minutos, y si no tienes tiempo, a tope con estos 5 minutos. El corazón a tope y las piernas y glúteos muy tonificados.

No olvides estirar y ya me contarás…