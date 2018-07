La meditación hace que tu cerebro crezca

Seguro que alguna vez has escuchado eso de “no sigas que me alteras los chakras” y te habrás preguntado qué diantres son los chakras y para qué sirven. Según la tradición oriental, cada chakra es una distribución de la energía que recorre el cuerpo humano. Algo muy etéreo, sí, pero no tanto si sigues leyendo.

Y es que el mantenimiento “en orden” de esos chakras está en total relación con la meditación y la relajación. Sus beneficios bien eran de sobra conocidos por las personas que meditan, como estar menos estresado, más en consonancia con el mundo que nos rodea, y, en definitiva, más en paz consigo mismo y con los demás.

Sin embargo, ahora, un estudio de científicos de la Universidad de Harvard han venido a añadir una nueva ventaja que, quizás, sea definitiva para que te pongas, de una vez por todas, a meditar.

Según su investigación, en la que estudiaron a un grupo de personas que realizaba meditación durante un par de décadas, esta actividad hace que tu cerebro crezca. Y no, no es una metáfora de algún dios hindú, es una cuestión física y de tamaño real.

Como pudieron concluir, aquellas personas que realizaban una media de 10 minutos de meditación al día, tenían más materia gris que aquellos que no. Si esa media ascendía hasta los 27 minutos, los beneficios eran mucho mayores y se podían notar en tan solo ocho semanas.

Para realizar una comparativa, se percataron de que una persona de más de 50 años, por lo general, va perdiendo cada vez más materia gris. Sin embargo, aquellos que sobrepasaban esta edad y que realizaban meditación, tenían un cerebro del tamaño de una persona de 25 años, con todos los beneficios que ello conlleva.

También notaron cambios significativos en el tamaño de la amígdala. Esta parte del cerebro es la encargada de regir los niveles de estrés, ansiedad y miedo. En su estudio, vieron que el tamaño se reducía si el sujeto hacía meditación, pero, además, no se veía afectada la capacidad de reflejos, que también está regida por la amígdala.

Así que si te quedaba alguna duda de conocer tus chakras y darle una oportunidad a parar durante el día para meditar, los resultados de este estudio deberían hacerte reflexionar y empezar a mover tu cuerpo hacia la meditación.