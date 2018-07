Ocho ejercicios para hacer en el parque de tu barrio y ahorrarte el gimnasio

Salimos las veces que podemos y, además de correr, hacemos series y diferentes tablas de ejercicios y yoga en el césped. Nos hemos dado cuenta de que el parque también da mucho juego.

Los columpios, las estructuras de toboganes… todo lo que hay da muchísimo juego para hacer un entrenamiento completo cual crossfit o si queréis cual marine.

Así que aquí os dejo mis ejercicios favoritos, algunos más difíciles que otros, pero el caso es ir empezando poco a poco. La realidad es que cada día son más los adeptos a entrenar de esta forma. Personalmente, me apasiona cada día más correr y ejercitarme en los parques.

¿Qué hacemos en el parque?

Lo primero que debemos hacer es calentar corriendo o caminando. Luego ya en nuestro parque infantil observamos qué tenemos para realizar nuestros ejercicios. Por ejemplo, los columpios.

1.- Con los columpios podemos hacer un montón de ejercicios ya que los podemos utilizar como si fuera un trx. En ellos podemos hacer ejercicios de piernas. Mi ejercicio favorito es colocar una pierna flexionada en el columpio y la otra flexionada en el suelo. Una vez que estamos colocados así, mover la pierna que está apoyada en el columpio hacia atrás y volver hacerlo 10 veces con cada pierna.

2.- También podemos utilizar el columpio para hacer fondos. Con los brazos sobre el columpio moverlo hacia adelante y hacia atrás es realmente efectivo. Hacer 10 repeticiones.

3.- Si queremos, podemos trabajar las planchas con los pies en el suelo y los codos sobre el columpio flexionados. Hacer el mismo movimiento de adelante hacia atrás. Es súper efectivo para ganar fuerza en el core.

4.- Si pones los brazos en el suelo y las piernas sobre el columpio y flexionas las piernas, estás haciendo un súper abdominal. Haz 10 repeticiones y tendrás esos abdominales como piedra.

5.- Luego en la estructura del columpio, utiliza la barra transversal donde hacer unas dominadas. Cuestan un poco, pero la verdad es que es genial. Yo suelo hacer 4 y luego en esa postura estiras y flexionas las piernas y estás trabajando el abdomen.

6.- En esa misma estructura, había unas cuerdas con diferentes niveles de altura. Así que allí, con una pierna a tu nivel y la otra en el suelo estirada, te elevas con el impulso de la de abajo. Es un trabajo de glúteos, pero con un trabajo integral de todo el cuerpo. Hacer 10 repeticiones con cada pierna.

7.- Luego me subí a lo más alto e hice esta locura de abdominales no aptos para todo el mundo cual sargento O'Neal. A mi me encantan pero hay que tener cuidado así que mejor verlos que hacerlos si no estáis con un entrenador. De estos hice 10 repeticiones.

8.- A continuación realicé dos estiramientos:

a) Uno de isquiotibiales con un pierna recta en el suelo estirando la otra con el pie en flex y tratando de bajar el pecho hacia la rodilla, manteniendo unos segundos y cambiando de pierna.

b) Y luego me colgué con los brazos estirados. Ejercicio maravilloso para estirar espalda y brazos.

Como veis me lo pasé genial. El entreno es intenso y dispone de miles de variaciones y ejercicios que se pueden hacer. ¿Quién se viene conmigo la próxima vez?