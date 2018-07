¿Por qué muchos deportistas usan botox para corregir la sudoración excesiva?

Pueden usarlo para evitar la sudoración excesiva en axilas, en algunos deportes como por ejemplo en tenis, pádel o incluso en cualquier deporte en el que tengan que usar las manos para evitar que suden en exceso las palmas de las mismas. En el caso de los tenistas, por ejemplo, el exceso de sudoración puede producir que se les escape la raqueta. En el caso de los pies, el exceso de sudoración puede ser muy molesto al ponerse las zapatillas", explica la Dra Mª Rosa García Maroto, directora del departamento de medicina estética y plataforma láser de Clínica de la Fuente.



Popularizada como producto estético, lo cierto es que hablamos de una toxina que produce una parálisis muscular, siendo sus aplicaciones variadas y numerosas. Usada inicialmente como arma química, su uso médico está muy extendido, pudiendo tratar jaquecas, estrabismo, espasmos...y también el exceso de sudor cuando este evita a la persona o deportista desarrollar sus actividades diarias con normalidad.



"Se inyecta en axilas, palmas de las manos, plantas de los pies, cabeza y rostro. El botox disminuye la actividad de las glándulas sudoríparas de forma temporal y el efecto hará que no se note sudor", la doctora García Maroto advierte de la efectividad transitoria de esta toxina, popularizada con el nombre de la marca que la dió a conocer con fines estéticos.



Efectivo a partir de los diez días, conseguirá su objetivo a lo largo de entre siete y diez meses, momento en el que habrá que volver a repetir el tratamiento.



Está indicado para deportistas cuyo efecto del sudor pueda interferir en la práctica de su modalidad, como pueden ser "tenistas, en atletismo, en tiro de jabalina, lanzamiento de pesas, halterofilia...", pone como ejemplo la especialista. Aquellos para quienes los trucos como el talco, las vendas antideslizantes o guantes son insuficientes.



Sin embargo las contraindicaciones también existen, "la toxina se puede usar en todas las personas que no sean alérgicas a la toxina botulínica y tienen que tener cuidado las personas que están tomando anticoagulantes. El efecto de la toxina se puede anular en personas que se han inyectado las vacuna del tétanos", recuerda la especialista.



Como recomendación hay que recordar que única y exclusivamente debe ser inyectada por un facultativo médico, con la salud no se juega.