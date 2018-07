Que no te pillen este verano: descubre los cinco deportes acuáticos de moda

Puede que lleves años cumpliendo la tradición de alquilar un 'pedaló' durante las vacaciones, pues te avisamos de que es probable que mientras das pedales te mueras de la envidia cuando te cruces con gente saltando entre las olas cual delfín o sobrevolando tu embarcación. Son los nuevos deportes de moda de este verano. Así que, si no quieres que te tachen de “viejuno” más te vale prestar atención a estos nombres.

Inaugura este listado el Flyboard, que desde su nacimiento en Francia en 2011 ha ido invadiendo cada vez más nuestras costas. Permite volar sobre el agua, hacer piruetas e incluso sumergirte. Para practicarlo es necesario una tabla y una moto acuática. La primera se conecta a la segunda a través de una especie de manguera. De este modo, la potencia de la moto permitirá propulsar la tabla para poder alzar el vuelo hasta 12 metros por encima del mar.



Fruto del anterior, surge el Hoveboard, un deporte que parece rememorar la escena de Marty McFly sobre un monopatín volador en Regreso al Futuro. Es precisamente en esa 'monopatín' donde se encuentra la diferencia con el anterior, ya que en este caso la propulsión no va justo debajo de los pies, sino que el chorro surge de la parte trasera, lo que permite una mayor libertad de movimientos y alcanzar velocidades más altas, de hasta 40 kilómetros por hora.

Y no nos bajamos de la tabla porque si lo de tener que depender de unos chorros para propulsarte, no te convence, siempre puedes recurrir al Wakeboard. En este caso, al igual que con el esquí acuático, una lancha o una moto tira de nosotros a través de una cuerda. La leyenda dice que este deporte surgió en los '80 cuando un grupo de surfistas en California decidieron conectar una tabla a la lancha para generar olas. ¡Gran idea!

Pero si lo que quieres es poder mantenerte por encima del nivel del mar y disfrutar de las vistas, entonces tu deporte es el Parasailing. Para practicarlo es necesario endosar una paracaídas y, a través de una cuerda, conectarte a la parte trasera de una embarcación. Al arrancar, el paracaídas, a modo de cometa, se eleva y comienzas a volar sobre el agua. Pura adrenalina.



Si no eres muy amigo de subidas de adrenalina, entonces puedes decantarte por una variante del surf, el 'Stand up paddle surf' o el surf de remo, en el que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf. No hay nada más relajante.



¿Qué dices? Este verano, ¿dejarás de lado el pedaló?