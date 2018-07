¿Qué puedes hacer para no dejar tus buenas intenciones en este #BlueMonday?

Ahora es momento de poner el marcador a cero y volver a empezar. No importa cuan lejos estés hoy de tu objetivo, ni lo que sientas que te has alejado de él, importa la actitud que tomes hoy y que decidas que va a ser diferente. Eso te acerca un paso más hacia donde quieres estar. Es una oportunidad de reinventarse, de decidir lo que quieres ser y hasta donde quieres llegar.

Para combatirlo, hoy os traigo distintas alternativas con las que no hay fallo posible. Hoy mismo empieza la NTCWEEK, tres días consecutivos de retos y entrenamientos gratuitos en los que Óscar Peiró y yo estaremos de nuevo al pie del cañón para intentar sorprenderos con tres días en los que juntos nos superemos a nosotros mismos.

Y ¿que hacer si no te has enterado? Puedes compartirlos con nosotros a través de la App N+TC, cada día se publicará el entrenamiento que tenéis que hacer y podréis compartirlo a través de las redes sociales, para que en todas partes del mundo estemos unidos a un mismo objetivo.

La "salud es un regalo" pero también algo sobre lo que podemos influir directamente. Así que este año, muchos de mis propósitos van encaminados a ponérselo fácil. Estoy totalmente convencida de que el primer paso para ser feliz empieza por una buena salud. Así que buscando e investigando entre los diferentes planes que encontraba por ahí para llevar una vida saludable me quedo con estas directrices básicas que publicaban mis compañeras de Fit Happy Meals:

- No tomar refrescos gaseosos de ningún tipo.

- Beber entre 2.5 litros y 3litros de agua al día.

- Hacer (al menos) 30 minutos de ejercicio al día, mínimo tres veces a la semana.

- Tómese su jugo verde al despertar (mezcla en extractor de varios vegetales verdes con un trozo de fruta).

- Incluya una o dos porciones de frutas al día. Sobre todo si esta entrenando.

- Incluya una o dos porciones de grasas buenas al día (aguacate, frutos secos, etc).

- Agregue una porción de proteína (sea la proteína que sea) a todas sus comidas.

- Controle la ingesta de sal.

- Evite el licor.

- Descanse entre 7 y 8 horas.

- Yo eliminaría el azúcar, pero al menos controlelo.

- Incluya vegetales en al menos dos comidas al día.

- Todos los carbohidratos deben ser ricos en fibra (avena, arroz integral, batata, etc

- Consuma Omega3.

- No se salte ninguna comida: desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena. Ese seria el orden.

Me pareció el mejor Plan Detox que he leído nunca, porque más que algo aislado, que hagas un día bien y el resto mal, es una hoja de ruta para tratar de seguir el resto de la vida. Por supuesto con las excepciones necesarias para disfrutar de la vida, las cenas con amigos etc., pero como referencia y guía es perfecta.

¡A por una vida más saludable, equipo!