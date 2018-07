¿Y tú, qué tipo de barriga tienes?

Cuando hablamos de barriga nos referimos al perímetro de la cintura que abarca la zona abdominal y la lumbar.

Para saber cómo puedes trabajar esa zona en concreto debes tener en cuenta la clase de tripa que tienes. Con los años he podido definir qué tipo de barrigas son las más comunes y cómo debe ser el entrenamiento para reducirla.

1.- Tripa con falta de tono

Se trata de una tripa con poca grasa (en ocasiones incluso se puede apreciar la tableta), pero que es muy abultada debido al poco tono de la musculatura. Piensa que lo único que mantiene en su sitio a todas las vísceras es el abdomen.

¿Cómo trabajarla?

En este caso lo que hace falta es trabajar el abdomen para conseguir que nuestras vísceras se coloquen en su sitio. No olvidemos que los órganos del tronco superior están sustentados por las costillas, mientras que los del tronco inferior lo están por el abdomen.

Por eso no debemos olvidar trabajar tanto el recto abdominal, como los oblicuos y el transverso.

2.- Tripa "Panceta"

En esta ocasión hablamos de un abdomen muy entrenado y tonificado pero que no se deja ver debido a la cobertura de grasa que se posee por encima. Suele darse en gente que piensa que si se machaca a hacer abdominales va a perder grasa de la cintura. Al final a lo que se llega es a tener un abdomen muy fuerte pero escondido bajo una capa de grasa.

¿Cómo trabajarla?

En este entrenamiento predominará el trabajo cardiovascular con una alimentación equilibrada para disminuir el porcentaje de grasa corporal. Hago hincapié en que por muchos abdominales que se hagan, no se va a quemar grasa de esa zona en concreto.

3.- Tripa "cervecera"

No tiene mucho misterio descubrir que se trata de una mezcla de las dos anteriores y se da sobre todo en gente excesivamente sedentaria. Es una tripa que no tiene tono, y por tanto no sujeta las vísceras, y además hay mucha grasa acumulada en esa zona.

¿Cómo trabajarla?

Como es obvio habrá que combinar equilibradamente un trabajo cardiovascular con trabajo de tonificación.

En resumen, yo recomiendo seguir un entrenamiento para barrigas mixtas. El trabajo cardiovascular no sólo sirve para eliminar la grasa. Fortalece el corazón y las articulaciones, retrasa el envejecimiento, etc. De modo que aunque quieras centrarte en la barriga, si sales a correr o te subes a la bici estarás mejorando tu salud por otros flancos.