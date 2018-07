Si regresas de tu luna de miel, no corras una maratón

La razón es simple: cada uno es como es y cada relación es diferente a las demás. Y como los científicos no pueden obligar aleatoriamente a un sujeto a que se case o que se quede soltero, es imposible saber si de verdad ese estado puede afectar a nuestro estado de forma.

Pero aún así, siempre hay una tendencia en las relaciones (sean del tipo que sean) que puede darnos algunas lecciones para mejorar nuestra calidad de vida.

Por ese motivo aquí tienes 5 razones por las que viajar solo/a puede afectar a tu salud para bien o para mal.

Eres menos propenso a ganar peso

Un estudio que apareció en la revista Health Psychology en 2013 muestra que las parejas felizmente casadas tienden a ganar peso en los 4 años siguientes al matrimonio. Como ya no tienen la presión de querer atraer a otras personas, los recién casados se vuelven más complacientes con su propia apariencia.

Otro estudio para la revista Body Image nos enseñaba que las mujeres que se sentían presionadas para adelgazar antes de su boda ganaron más peso durante los 6 meses posteriores.

Además, los hombres casados son más obesos si los comparas con sus colegas solteros (según un estudio de la Universidad de Minnesota de 2014).

Es más probable que entrenes más a menudo

Muchas mujeres y hombres solteros se preocupan de su salud y su estado de forma. Suelen entrenar, comer bien, y vivir con un estilo de vida saludable (aunque me consta que no todos ¿eh?) En un estudio de la Universidad de Maryland de 2004, los adultos solteros entrenaban más que los casados, incluyendo aquellos que no tenían hijos.

Por otro lado, una encuesta que se hizo en Inglaterra lo corroboró mostrando que el 76% de los hombres casados y el 63% de las mujeres casadas no seguían las recomendaciones de hacer ejercicio durante 150 minutos semanales.

Seguramente tengas más amigos cercanos

En 2006, la Universidad de Massachusetts llevó a cabo un estudio que mostró que las personas solteras eran mejores a la hora de cuidar las relaciones con amigos, vecinos, y familia más lejana.

Otros estudios también concluyeron que los solteros tendían a hacer más trabajos voluntarios y se mantenían más cercanos a sus hermanos/as.

Las operaciones tienen más riesgo

Ponerte bajo el bisturí tiene riesgo estés o no soltero, pero en un estudio de la Universidad de Emory de 2012 se descubrió que las personas solteras tenían tres veces más probabilidades de pasar al otro barrio durante los tres meses después de una operación de corazón (aunque un 71% lo haría en los cinco años siguientes).

Puede ser porque los que están casados tienden a ser más optimistas durante su recuperación, y suelen ser menos fumadores que los solteros (lo que afecta notablemente a su recuperación en los cinco años sucesivos).

Tu corazón puede estar en riesgo

Los adultos solteros son un 5% más propensos de desarrollar enfermedades cardiacas según un estudio realizado para el American College of Cardiology a más de 3,5 millones de personas en 2014 (los viudos y divorciados también se incluyen en el grupo de los solteros).

Por otro lado otros estudios no han podido demostrar la relación entre tu estado civil y el riesgo de enfermedad del corazón. En 2006 un estudio de la Universidad de Texas con más de 9000 sujetos no obtuvo diferencias concluyentes entre las personas casadas y las solteras.

En cualquier caso, amigos, ya estés soltero/a o casado/a lo más importante es llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio regularmente y comer de manera equilibrada.